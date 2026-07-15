Argentina celebra en el Ángel de la Independencia su pase a la final del Mundial 2026 ✅

El Ángel de la Independencia volvió a ser el epicentro de la fiesta mundialista, esta vez cubierto de celeste y blanco, cuando cientos de aficionados argentinos se reunieron para conmemorar la victoria sobre Inglaterra en la semifinal del Mundial 2026.
El ambiente en el Paseo de la Reforma se caracterizó por la alegría y la hermandad. Bandas de hinchas entonaron cánticos dedicados a Lionel Messi y Diego Maradona, ondearon la bandera albiceleste y compartieron el festejo con mexicanos, turistas y residentes de otras nacionalidades.
Esta celebración se suma a la tradición que ha convertido al monumento en un punto de encuentro colectivo durante la Copa del Mundo. Lo que inició con los festejos por los triunfos de México en la fase de grupos ha evolucionado en un espacio compartido por diversas comunidades, enriqueciendo la memoria del Ángel con cada jornada.
La tarde se llenó de música, saltos y abrazos; la bandera argentina recorrió el perímetro del monumento mientras los hinchas expresaban su emoción por el pase a la final. Así, la fiesta albiceleste añade un nuevo capítulo a la historia futbolera de la Ciudad de México.