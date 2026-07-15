Argentina celebra en el Ángel de la Independencia su pase a la final del Mundial 2026 ✅

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Cientos de argentinos, residentes y visitantes, se congregaron en el Ángel de la Independencia para celebrar el pase a la final del Mundial 2026 tras derrotar a Inglaterra. La celebración, marcada por cantos a Messi y Maradona, se mezcló con el ambiente festivo que ya se vive en la capital mexicana durante el torneo.

Autor autor Xavier Rivera Martinez Xavier Rivera Martinez el 15/07/2026 09:37 PM.
En Deportes y editada el 15/07/2026 10:10 PM.