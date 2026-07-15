Javier Mascherano, principal candidato para dirigir al Atlas tras la salida de Diego Cocca

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El club jalisciense, a contrarreloj para iniciar el Apertura 2026, ha contactado a Javier Mascherano, exjugador de la Albiceleste y exdirector técnico del Inter Miami, como posible sustituto de Diego Cocca, mientras mantiene a un interino al frente del equipo.

Autor autor Xavier Rivera Martinez Xavier Rivera Martinez el 15/07/2026 12:08 PM.
En Deportes y editada el 15/07/2026 10:04 PM.