Javier Mascherano, principal candidato para dirigir al Atlas tras la salida de Diego Cocca

Atlas se encuentra en una fase crítica tras la sorpresiva dimisión de Diego Cocca, quien dejó al conjunto en los cuartos de final del Clausura 2026. Con el Apertura 2026 a la vuelta de la esquina, la directiva rojinegra ha iniciado la búsqueda de un nuevo técnico y ha puesto sus miras en Javier Mascherano.
Mascherano, sin cargo desde su renuncia al Inter Miami en abril de 2026, dirigió 41 partidos en la MLS, logrando 21 victorias, 11 empates y ocho derrotas. Su experiencia como entrenador principal se complementa con una sólida trayectoria en las selecciones juveniles de Argentina, donde condujo a la Sub‑20 al título del Torneo COTIF y a la Sub‑23 a la subcampeonata del Preolímpico Sudamericano 2024.
El club jalisciense aún evalúa otros candidatos, pero ha confirmado que, mientras se define el relevo definitivo, un técnico interino dirigirá al equipo para el primer encuentro del torneo, una visita a Club León en el Nou Camp. La presentación en casa está programada para la tercera jornada, contra Rayados de Monterrey en el Estadio Jalisco.
Con un récord acumulado de 89 partidos oficiales, 48 victorias y una efectividad del 54 %, Mascherano se perfila como una de las opciones más atractivas para el banquillo de Atlas, que busca consolidar su proyecto deportivo y competir por el título en la nueva campaña.