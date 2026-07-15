Diego Cocca rompe el silencio y desmiente la versión del Atlas sobre su salida

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El técnico argentino reveló que el vínculo laboral con el club rojinegro estaba firmado y vigente, mientras la directiva de Grupo PRODI alegó la falta de acuerdo para su continuidad, generando una polémica a días del Apertura 2026.

Autor autor Xavier Rivera Martinez Xavier Rivera Martinez el 15/07/2026 08:45 AM.
En Deportes y editada el 15/07/2026 09:25 AM.