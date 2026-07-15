Diego Cocca rompe el silencio y desmiente la versión del Atlas sobre su salida

La inesperada dimisión de Diego Cocca del Atlas, anunciada apenas días antes del inicio del Apertura 2026, desató una disputa de versiones entre el entrenador y la nueva administración de Grupo PRODI. El club comunicó que no se alcanzó un acuerdo para prolongar la relación laboral, pero Cocca rompió el silencio a través de sus redes sociales, afirmando que su contrato estaba debidamente firmado, formalizado y plenamente vigente.
El estratega explicó que su regreso al banquillo rojinegro se debió al cariño que le profesaba al equipo y a su afición, y que la preparación para el torneo se realizó con total dedicación y profesionalismo. Según Cocca, la ruptura no respondió a un desacuerdo contractual, sino a una decisión unilateral de la nueva directiva, lo que lo “sorprendió profundamente”.
Fuentes cercanas al club indican que la divergencia se centró en la planificación deportiva: Cocca buscaba fichar a ciertos perfiles para reforzar al conjunto, mientras que la directiva impulsó contrataciones distintas, como Milton Valenzuela, Ryan Mmaee y Luís Esteves. De esta forma, la terminación del vínculo parece reflejar un cambio de modelo institucional más que un conflicto contractual.
En su despedida, Cocca agradeció a la afición rojinegra y reconoció la etapa exitosa encabezada por Grupo Orlegi, a quien deseó éxito en la construcción de un Atlas competitivo, pese a su desacuerdo con PRODI. El técnico reiteró que el club “siempre ocupará un lugar muy especial en su vida”.