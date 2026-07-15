Erick Gutiérrez: “En Chivas me quitaron las ganas de jugar”

Erick Gutiérrez declaró en la conferencia de prensa celebrada el martes 14 de julio en las instalaciones del Club Deportivo Toluca que la etapa que vivió en Chivas le provocó una profunda desilusión. Según el jugador, la decisión del técnico Gabriel Milito de excluirlo del primer equipo le “quitó las ganas de jugar” y marcó una de las etapas más complicadas de su carrera.
El mediocampista explicó que, tras seis meses sin participar activamente, decidió no comentar los detalles de la controversia que llevó a su salida del Rebaño, pero afirmó que “no tuve problemas ni he estado envuelto en polémicas”. Añadió que la falta de oportunidades le hizo perder el disfrute del fútbol, pero que “estoy agradecido con Toluca porque me abrió una oportunidad que no había encontrado desde mi salida de Chivas”.
Al llegar a los Diablos Rojos, Gutiérrez destacó el interés de la directiva y el trato recibido por el técnico Antonio Mohamed, quien lo integró rápidamente al proyecto del equipo. “Me convenció el interés, la forma de hablarme y sentirme importante también”, señaló el jugador, quien ahora describe su situación como una “gran ilusión”.
El mediocampista también habló del próximo duelo del sábado contra Chivas, un partido que califica como “especial” por el contexto de su salida. Aseguró que, aunque mantiene amistades en el vestuario rojiblanco, su compromiso está del lado escarlata: “Voy al cien por ciento y voy a tratar de ganar”.
Con Toluca, Gutiérrez busca consolidarse como pieza clave en la campaña del Apertura 2026 y volver a pelear por el título de la Liga MX, demostrando que la ilusión y la motivación pueden renacer tras una etapa adversa.