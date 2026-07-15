Erick Gutiérrez: “En Chivas me quitaron las ganas de jugar”

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El mediocampista mexicano Erick Gutiérrez reveló en la conferencia de prensa del 14 de julio que la separación de Chivas bajo el mando de Gabriel Milito le arrebató el placer de jugar. Ahora, con Toluca, asegura haber recuperado la motivación y la ilusión, y se prepara para enfrentar a su antiguo club en el Apertura 2026.

Autor autor Xavier Rivera Martinez Xavier Rivera Martinez el 15/07/2026 08:50 AM.
En Deportes y editada el 15/07/2026 09:35 AM.