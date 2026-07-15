Gignac rompe en llanto tras eliminación de Francia ante España en el Mundial 2026

...

El exdelantero de Tigres, André‑Pierre Gignac, se mostró visiblemente afectado al ver a Francia caer 2‑0 contra España en semifinales del Mundial 2026. La derrota, que dejó a Les Bleus fuera de la final, provocó una reacción emotiva captada por las cámaras de TUDN.

Autor autor Xavier Rivera Martinez Xavier Rivera Martinez el 15/07/2026 10:59 AM.
En Deportes y editada el 15/07/2026 11:29 AM.