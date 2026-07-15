Se acabó el sueño europeo: Jorge Sánchez llega a Guadalajara para firmar con Atlas

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El lateral derecho Jorge Sánchez, tras su participación en la Copa Mundial 2026, aterriza en Guadalajara y se convierte en el primer fichaje de la nueva era del Atlas bajo el Grupo PRODI.

Autor autor Xavier Rivera Martinez Xavier Rivera Martinez el 15/07/2026 08:41 AM.
En Deportes y editada el 15/07/2026 09:06 AM.