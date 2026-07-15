Se acabó el sueño europeo: Jorge Sánchez llega a Guadalajara para firmar con Atlas

El lateral derecho Jorge Sánchez, quien formó parte de la Selección Mexicana en la Copa Mundial 2026, aterrizó este martes en el Aeropuerto Internacional de Guadalajara para oficializar su incorporación al Atlas, el primer fichaje del club bajo la nueva administración del Grupo PRODI.
En un breve encuentro con la prensa, Sánchez expresó su entusiasmo por el proyecto del conjunto tapatío: “La verdad que es un gran club y tiene un proyecto muy grande, así que me encantaría ser parte de él. Estoy muy contento y muy emocionado. Y pues nada, gracias por estar aquí. En un par de días podemos estar hablando con más calma de todo lo que se viene”.
El jugador, de 27 años, había sido vinculado durante los últimos meses a varios equipos de la élite europea, pero la falta de oportunidades de juego y la incertidumbre contractual hicieron que el proyecto mexicano resultara más atractivo. “Se acabó el sueño europeo”, comentó un analista deportivo, “y ahora Sánchez busca retomar su carrera en un entorno donde será titular indiscutible y podrá seguir aportando a la Selección”.
El Atlas, que ha iniciado una reestructuración profunda bajo la dirección del Grupo PRODI, busca consolidarse como contendiente al título de la Liga MX. La llegada de Sánchez, con experiencia internacional y calidad defensiva, refuerza la línea lateral del equipo y abre la puerta a un posible impulso ofensivo desde la banda derecha.
El contrato, que se extiende hasta 2029, incluye cláusulas de rendimiento y un salario que lo posiciona entre los jugadores mejor remunerados del club. Además, el lateral tiene previsto participar en la campaña de la Liga MX Apertura 2026 y en la Copa Libertadores, torneo al que el Atlas aspira a clasificar.
Los aficionados del Atlas recibieron la noticia con entusiasmo, inundando las redes sociales con mensajes de bienvenida y expectativas de ver a Sánchez lucir la camiseta rojiblanca. “Es un jugador de clase mundial, ahora es nuestro”, escribió un seguidor en Twitter.
Se espera que la firma oficial se concrete en los próximos días, seguida de la presentación pública del jugador en el Estadio Jalisco, donde el club revelará los detalles del proyecto deportivo y comercial que acompañará al nuevo fichaje.