Kun Agüero respalda a Rafa Márquez como nuevo técnico de la Selección Mexicana

La llegada de Rafa Márquez al banquillo de la Selección Mexicana sigue generando opiniones dentro y fuera del país. El pasado 8 de julio la Federación Mexicana de Fútbol confirmó su nombramiento como director técnico del conjunto mayor, iniciando un nuevo ciclo tras la Copa del Mundo 2026.
En una entrevista concedida a ESPN, el histórico atacante argentino Sergio "Kun" Agüero defendió que el excapitán mexicano posee las condiciones necesarias para asumir uno de los cargos más importantes del fútbol nacional, aunque reconoció la complejidad del reto por las altas expectativas que siempre rodean al Tricolor.
“Rafa Márquez como jugador sabemos todos cómo es, pero no, no, no sé. Ojalá que le pueda ir muy bien. Conoce muy bien a México, a los jugadores, conoce a la gente, al periodismo, a lo que piensa. Entonces, nada, yo creo que hay que confiar en él, tienen que apoyarlo, porque si no lo apoyan, también es difícil trabajar con críticas y todo”, declaró Agüero.
El argentino subrayó que aceptar la responsabilidad de dirigir a la Selección Mexicana demuestra que Márquez está listo para afrontar el desafío y contribuir al crecimiento del conjunto nacional. “Esperemos que le vaya muy bien, sobre todo para México. Si ha aceptado estar al frente de la selección mayor es porque está preparado y capacitado para ayudar a México a estar a la altura de los países que siempre ganan títulos”, añadió.
Agüero también aprovechó la conversación para elogiar la gestión de Javier Aguirre, quien dirigió a la Selección antes del cambio y con quien mantiene una relación cercana desde su etapa en el Atlético de Madrid. Recordó el tiempo que compartió con Aguirre en el fútbol español y expresó su profundo respeto por la manera en que fortaleció al equipo nacional.
Las declaraciones del Kun llegan en un momento crucial para el fútbol mexicano, que inicia una nueva etapa bajo la dirección de Márquez. El exdefensor tendrá la misión de preparar al equipo para los próximos compromisos internacionales y mantener la competitividad mostrada durante el proceso anterior.
El respaldo de una figura internacional como Agüero ha sido bien recibido por diversos aficionados, quienes consideran que su voto de confianza representa un aliciente para el nuevo seleccionador. Ahora la expectativa se centra en el trabajo que Márquez pueda desarrollar desde el banquillo y en los resultados que obtenga durante el inicio de su gestión al frente de la Selección Mexicana.