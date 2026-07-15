Kun Agüero respalda a Rafa Márquez como nuevo técnico de la Selección Mexicana

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El exdelantero argentino Sergio “Kun” Agüero expresó su apoyo a Rafa Márquez, recién nombrado director técnico de la Selección Mexicana, y solicitó a la afición y a la dirigencia que confíen y respalden al nuevo entrenador.

Autor autor Xavier Rivera Martinez Xavier Rivera Martinez el 15/07/2026 12:03 PM.
En Deportes y editada el 15/07/2026 10:06 PM.