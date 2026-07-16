México confirma a cuatro arqueros para la Final de la Copa del Mundo 2026 en Saltillo

World Archery anunció este jueves la incorporación de Ana Paula Vásquez y Dafne Quintero al cuadro mexicano que competirá en la Final de la Copa del Mundo de tiro con arco 2026. El certamen, reservado a los mejores arqueros del circuito internacional, se celebrará del 12 al 13 de septiembre en Saltillo, Coahuila, y reunirá a los máximos exponentes de las modalidades de arco recurvo y compuesto.
Con la clasificación de Vásquez y Quintero, la selección nacional cuenta ya con cuatro representantes: Andrea Becerra y Sebastián García, quienes aseguraron sus puestos tras victorias en etapas del serial, y las recién confirmadas Ana Paula Vásquez (recurvo) y Dafne Quintero (compuesto).
La Final de Saltillo representa la primera vez que la ciudad alberga el cierre de la temporada internacional, ofreciendo a los arqueros mexicanos la oportunidad de competir frente a su público y de sumar nuevos logros al historial de la disciplina en el país.