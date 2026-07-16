México confirma a cuatro arqueros para la Final de la Copa del Mundo 2026 en Saltillo

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World Archery confirmó la clasificación de Ana Paula Vásquez (arco recurvo) y Dafne Quintero (arco compuesto) para la Final de la Copa del Mundo 2026, que se disputará en Saltillo, Coahuila, del 12 al 13 de septiembre. Con ellas, la delegación mexicana contará ya con cuatro arqueros, incluidos Andrea Becerra y Sebastián García, y buscará medallas ante el público local.

Autor autor Xavier Rivera Martinez Xavier Rivera Martinez el 16/07/2026 12:43 PM.
En Deportes y editada el 16/07/2026 02:25 PM.