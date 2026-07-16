Antonio Mohamed celebra pase de Argentina a la final del Mundial entre aficionados

Antonio Mohamed, entrenador de los Diablos Rojos de Toluca, apareció entre los aficionados que festejaban el pase de Argentina a la final del Mundial 2026 contra España. El técnico, conocido como “El Turco”, fue filmado cantando cánticos y abrazando a la hinchada tras la remontada de los últimos minutos que selló la victoria albiceleste.
En una entrevista relámpago con un medio mexicano, Mohamed resaltó la importancia de la pasión que el fútbol despierta en el país: “El fútbol es una pasión, una fiesta, una religión para nosotros. No hay que hablar más, simplemente se respeta la pasión del fútbol”. Añadió que la victoria se logró “jugando al fútbol” y que el trabajo de Lionel Scaloni y sus jugadores fue “el orgullo argentino”.
El entrenador también confirmó su intención de acompañar a la selección en la final, programada para el domingo 19 de julio en el estadio de la final: “Si Dios quiere, vamos a estar allá, como siempre, apoyando a la selección”.
La aparición de Mohamed en Estados Unidos generó especulaciones sobre su futuro en Toluca, pues en redes sociales circulaban rumores de un posible interés de clubes argentinos y extranjeros. Sin embargo, la directiva del Toluca desmintió cualquier movimiento: el presidente Francisco Suinaga declaró que el contrato de Mohamed sigue vigente por un año más y que “ni siquiera se ha tocado” la continuidad del técnico.
Mohamed, uno de los entrenadores argentinos más reconocidos en la Liga MX, lleva al Toluca en el Apertura 2026 con fichajes destacados como Víctor Guzmán y Erick Gutiérrez. Su labor ha sido fundamental para que el plantel aporte varios jugadores al All‑Star Game de la Liga MX, consolidando su reputación como estratega de referencia.
Con la Albiceleste rumbo a la final y Toluca encaminado a pelear por el título del Apertura, Mohamed se mantiene como una figura central tanto en el fútbol mexicano como en la conversación deportiva internacional.