Antonio Mohamed celebra pase de Argentina a la final del Mundial entre aficionados

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El técnico del Club Deportivo Toluca, Antonio Mohamed, fue captado entre la hinchada en Atlanta celebrando la clasificación de la Albiceleste a la final del Mundial 2026. En una breve entrevista concedió declaraciones sobre la pasión del fútbol argentino y desmintió los rumores sobre su posible salida del club.

Autor autor Xavier Rivera Martinez Xavier Rivera Martinez el 16/07/2026 08:09 AM.
En Deportes y editada el 16/07/2026 09:35 AM.