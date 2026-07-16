Hernán Crespo llega al Atlas para reemplazar a Diego Cocca en la Liga MX

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Tras la inesperada salida de Diego Cocca, el club tapatío firma a Hernán Crespo, quien asumirá el banquillo a partir de la segunda fecha del Apertura 2026, bajo la nueva dirección deportiva de Andoni Zubizarreta.

Autor autor Xavier Rivera Martinez Xavier Rivera Martinez el 16/07/2026 09:33 AM.
En Deportes y editada el 16/07/2026 09:46 AM.