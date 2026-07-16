Hernán Crespo llega al Atlas para reemplazar a Diego Cocca en la Liga MX

Después de una semana de incertidumbre y negociaciones, Atlas confirmó la contratación del argentino Hernán Crespo como su nuevo director técnico para el Torneo Apertura 2026. El exdelantero de la Selección Argentina reemplazará a Diego Cocca, quien renunció pocos días antes del inicio del campeonato.
El acuerdo, anunciado por el periodista César Luis Melo, se produce como el primer movimiento de gran impacto de la nueva estructura deportiva encabezada por el vicepresidente Andoni Zubizarreta. La directiva del club, liderada por José Miguel Bejos, confía en que la experiencia internacional de Crespo –tanto como jugador como entrenador– será clave para devolver al equipo a la lucha por los primeros lugares de la Liga MX.
Antes de cerrar el trato, Atlas evaluó otras opciones, entre ellas Javier Mascherano, quien declinó la propuesta. Con la firma de Crespo, la búsqueda del estratega que dirigirá la nueva etapa del conjunto rojinegro llega a su fin.
Mientras se completan los trámites de registro, el cuerpo técnico provisional, bajo la dirección de Omar Flores, dirigirá el primer partido del Apertura contra León. La presentación oficial de Hernán Crespo está prevista para la segunda fecha, cuando Atlas visite a Santos Laguna.
La salida de Cocca se explicó inicialmente como una falta de acuerdo contractual, pero el propio entrenador desmintió esa versión en una carta pública, dejando abierta la polémica sobre los motivos de su partida.
Con Crespo al mando, Atlas busca consolidar un proyecto competitivo que le permita recuperar el protagonismo en la Liga MX tanto en el presente torneo como en las temporadas venideras.