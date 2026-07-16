Diego Popa hace historia para México con oro y plata en Canotaje Panamericano

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El canoísta tamaulipeco Diego Popa obtuvo medalla de plata en K1 500 m y oro en K1 200 m, consolidándose como uno de los atletas más destacados del certamen y llevando a México a la cima del podio.

Autor autor Xavier Rivera Martinez Xavier Rivera Martinez el 16/07/2026 09:11 AM.
En Deportes y editada el 16/07/2026 10:13 AM.