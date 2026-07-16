Diego Popa hace historia para México con oro y plata en Canotaje Panamericano

El canoísta mexicano Diego Popa, originario de Tampico, Tamaulipas, brilló en el Campeonato Panamericano de Canotaje al sumar dos medallas para la delegación nacional: una de plata en la prueba de K1 500 metros y, horas después, el oro en K1 200 metros, convirtiéndose en campeón panamericano de la especialidad.
Popa abrió su participación con la medalla de plata en los 500 metros, posicionándose entre los mejores exponentes del continente y asegurando la primera presea para México en la competencia. El atleta mantuvo su nivel competitivo y, en la jornada siguiente, se alzó con la medalla de oro en los 200 metros, cerrando una jornada histórica con dos preseas.
El Instituto del Deporte de Tamaulipas (INDE) celebró el doble logro, resaltando la dedicación y el esfuerzo del deportista al representar al estado y al país en una de las competencias más importantes del continente.
Con estos resultados, Diego Popa no solo eleva el nombre de Tamaulipas en el escenario internacional, sino que también refuerza la posición de México como potencia emergente en el canotaje panamericano.