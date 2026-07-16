Haaland elogia al Tri y revela que quería enfrentar a México en el Mundial 2026

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El delantero noruego del Manchester City, Erling Haaland, rompió su silencio para reconocer el nivel y la pasión de la Selección Mexicana, declarando que le habría encantado medirse con el Tri en la Copa del Mundo 2026.

Autor autor Xavier Rivera Martinez Xavier Rivera Martinez el 16/07/2026 10:12 AM.
En Deportes y editada el 16/07/2026 02:41 PM.