Haaland elogia al Tri y revela que quería enfrentar a México en el Mundial 2026

En una entrevista concedida a DAZN, Erling Haaland, máximo goleador de Noruega y figura estelar del Manchester City, rompió su habitual reserva mediática para rendir un amplio homenaje a la Selección Mexicana. El atacante noruego afirmó haber seguido de cerca el desempeño del conjunto dirigido por Javier Aguirre, destacando especialmente el duelo contra Inglaterra en la fase de eliminación directa y confesó que le habría entusiasmado enfrentarse al Tri si ambos equipos hubieran coincidido en la siguiente ronda.
Haaland subrayó el nivel de varios futbolistas mexicanos, señalando con particular énfasis a Julián Quiñones y al joven Gilberto Mora, de 17 años, quien se consolidó como una de las revelaciones del torneo. "He recibido comentarios muy positivos sobre sus jugadores y me gustaría medirme contra ellos", declaró el noruego.
Las declaraciones del delantero generaron una rápida oleada de reacciones en redes sociales, donde miles de aficionados mexicanos agradecieron el reconocimiento internacional a sus figuras y la admiración mostrada por uno de los atacantes más temidos del planeta.
Más allá del aspecto deportivo, Haaland elogió la atmósfera vivida en las sedes del Mundial y la hospitalidad de los seguidores mexicanos. Recordó una escena viral en la que aficionados de distintas nacionalidades fueron levantados en el aire por la multitud, describiéndola como una muestra de la pasión y el compañerismo que caracterizó al público mexicano.
Mientras tanto, la selección de Noruega vivió una campaña histórica. Con Haaland como principal referente ofensivo, el equipo escandinavo eliminó a Brasil en octavos de final y alcanzó los cuartos, donde se enfrentó a Inglaterra y fue eliminado, logrando así la mejor actuación de su historia en una Copa del Mundo.
En el plano individual, Haaland reafirmó su condición de uno de los atacantes más importantes del fútbol internacional, destacando su capacidad de definición, presencia física y liderazgo, factores que lo posicionaron entre los máximos anotadores del Mundial 2026.
El reconocimiento del noruego a México, sus jugadores y su afición constituye una de las declaraciones más comentadas del certamen, subrayando la creciente influencia del fútbol mexicano en la escena global y la admiración que genera entre sus pares internacionales.