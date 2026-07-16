La foto de Messi con un bebé llamado Lamine Yamal cobra un histórico significado rumbo a la final

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Una imagen de 2007, donde Lionel Messi bañaba al bebé Lamine Yamal, se ha convertido en símbolo emotivo de la final del Mundial 2026 entre Argentina y España, reflejando el paso de la antorcha futbolística de una generación a otra.

Autor autor Xavier Rivera Martinez Xavier Rivera Martinez el 16/07/2026 10:08 AM.
En Deportes y editada el 16/07/2026 12:42 PM.