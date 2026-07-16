La foto de Messi con un bebé llamado Lamine Yamal cobra un histórico significado rumbo a la final

Una fotografía tomada en 2007, cuando Lionel Messi aún era un joven del primer equipo del FC Barcelona, muestra al astro argentino bañando a un bebé de seis meses llamado Lamine Yamal. La imagen, captada por el fotógrafo Joan Monfort en los vestuarios del Camp Nou para el calendario solidario 2008 de Sport en colaboración con la Fundación FC Barcelona y UNICEF, pasó desapercibida durante años.
En 2024, el padre de Lamine rescató la foto y la difundió en redes sociales, justo cuando el pequeño español empezaba a consolidarse como una de las mayores promesas del fútbol mundial. El encuentro había sido fruto del azar: la familia de Lamine ganó un sorteo de UNICEF en el barrio de Roca Fonda, Mataró, y obtuvo la oportunidad de tomarse una foto con un jugador del Barça.
Ahora, casi dos décadas después, la misma imagen ha adquirido un significado histórico. En la final del Mundial 2026, Argentina y España se enfrentan, y los protagonistas de la foto aparecen en lados opuestos del terreno: Messi, a sus 39 años, disputa una de sus últimas grandes finales; Lamine Yamal, con 19 años, lidera a la selección española como la nueva cara del fútbol.
Más que una curiosa coincidencia, la foto simboliza el relevo generacional. Ambos jugadores comparten rasgos de extremo zurdo, creatividad desbordante y la capacidad de decidir partidos. Mientras Messi es considerado el mejor futbolista de todos los tiempos, Yamal es visto como el heredero natural del legado que el argentino dejó en el Barcelona y en el fútbol mundial.
La imagen, que muestra a Messi sosteniendo al bebé bajo la mirada de su madre, se ha convertido en una de las fotografías más poderosas del Mundial 2026, recordando que el deporte, más allá de la competencia, también es historia y emoción compartida.