Hugo Sánchez pone de ejemplo a Argentina y lanza mensaje a la Selección Mexicana

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El exgoleador mexicano, ahora comentarista de ESPN, elogió la dignidad y la gestión de la presión que mostró la Selección Argentina en su victoria sobre Inglaterra. Sánchez consideró que la fórmula albiceleste debe servir de referencia para el desarrollo del fútbol mexicano de cara al próximo duelo contra España.

Autor autor Xavier Rivera Martinez Xavier Rivera Martinez el 16/07/2026 09:32 AM.
En Deportes y editada el 16/07/2026 12:34 PM.