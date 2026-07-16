Hugo Sánchez pone de ejemplo a Argentina y lanza mensaje a la Selección Mexicana

La Selección Argentina, tras superar a Inglaterra en una semifinal electrizante en el Estadio de Atlanta, se prepara para disputar la final del Mundial 2026 contra España en el MetLife Stadium de Nueva Jersey. En la transmisión de ESPN, el legendario futbolista mexicano Hugo Sánchez calificó la actuación argentina como una lección para cualquier selección, incluida la mexicana.
“Se veía abajo del marcador y esa dignidad que tienen dentro del campo… Tienen formas y maneras y los argentinos están demostrando a lo largo de la historia”, afirmó Sánchez, resaltando la capacidad del conjunto sudamericano para manejar la presión y reaccionar en el momento oportuno.
El exdelantero recordó sus propias experiencias contra Argentina en torneos continentales y subrayó que la clave del éxito albiceleste radica en su determinación y en la gestión de la adversidad. Para Sánchez, esas virtudes deben ser emuladas por México para elevar su nivel competitivo.
El partido final se jugará el domingo 19 de julio a las 15:00 hora local (16:00 en Argentina). Mientras tanto, el tercer puesto será disputado entre Francia e Inglaterra el 18 de julio en el Hard Rock Stadium de Miami, marcando el último compromiso de Didier Deschamps al frente de los franceses.
Hugo Sánchez concluyó que la trayectoria de Argentina, con siete finales mundiales, no es casualidad, sino el resultado de una cultura futbolística que México debería estudiar y adaptar tanto dentro como fuera del terreno de juego.