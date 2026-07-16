Lokomotiv rechaza oferta de Cruz Azul por César Montes y frena el fichaje del 'Cachorro'

El Lokomotiv de Moscú habría descartado la oferta millonaria presentada por Cruz Azul para adquirir al defensa César Montes, conocido como “El Cachorro”, tras su destacada actuación con la Selección Mexicana en el Mundial 2026.
Según el reporte inicial de 365Scores, la negociación gira en torno al valor que ambas instituciones asignan al jugador. La diferencia en los montos propuestos mantiene la transferencia en pausa, aunque el diálogo entre ambas partes continúa sin romperse.
Para Cruz Azul, la incorporación de Montes representa una apuesta por reforzar la defensa con experiencia internacional y liderazgo en el vestuario, con el objetivo de conservar su posición de jerarquía en la Liga MX durante el Apertura 2026.
El futuro del zaguero sonorense dependerá de la flexibilidad que muestren tanto la directiva celeste como el Lokomotiv en los próximos días, ya que la presión sobre ambas partes aumenta a medida que avanza el mercado de verano.
Mientras la afición cementera sigue a la expectativa, la operación por César Montes se ha convertido en uno de los temas centrales del mercado de fichajes, y su desenlace podría marcar una de las decisiones más relevantes de este periodo de transferencias.