Lokomotiv rechaza oferta de Cruz Azul por César Montes y frena el fichaje del 'Cachorro'

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El club ruso mantuvo su posición y no aceptó la propuesta económica de Cruz Azul para fichar al defensa mexicano, cuyo futuro dependerá de nuevas negociaciones y de la flexibilidad de ambas directivas.

Autor autor Xavier Rivera Martinez Xavier Rivera Martinez el 16/07/2026 09:19 AM.
En Deportes y editada el 16/07/2026 12:14 PM.