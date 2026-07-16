México conquista oro, plata y dos plazas a Lima 2027 en el Panamericano de Canotaje 2026

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En el Campeonato Panamericano de Canotaje 2026, celebrado en Canadá, la dupla mexicana de K2 500 m (Maricela Montemayor y Karina Alanís) ganó oro y la canotista Beatriz Briones obtuvo plata en K1 500 m, garantizando dos boletos para los Juegos Panamericanos de Lima 2027.

Autor autor Xavier Rivera Martinez Xavier Rivera Martinez el 16/07/2026 12:46 PM.
En Deportes y editada el 16/07/2026 02:09 PM.