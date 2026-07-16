México conquista oro, plata y dos plazas a Lima 2027 en el Panamericano de Canotaje 2026

La delegación mexicana brilló en el Campeonato Panamericano de Canotaje 2026, disputado en Canadá del 13 al 15 de julio, al conseguir dos plazas para los Juegos Panamericanos de Lima 2027. Las medallas de oro y plata fueron obtenidas por la pareja de K2 500 m senior y la canotista de K1 500 m senior, respectivamente.
En la prueba de K2 500 metros senior, la dupla de Nuevo León, Maricela Montemayor y Karina Alanís, cruzó la meta en 1:49.04 minutos, superando a las argentinas Brenda Rojas y María Garro (1:49.12) y a las canadienses Callie Loch y Michelle Russell (1:51.09). Con este tiempo, México se adjudicó la medalla de oro y, lo que es más importante, una plaza para el próximo panamericano.
Por su parte, en la K1 500 metros senior, Beatriz Briones se quedó con la plata al registrar 1:51.42 minutos, detrás de la ganadora argentina. Este resultado también le otorga a México una segunda plaza para Lima 2027.
En la categoría Sub‑23, Ana Ximena Hernández obtuvo el bronce en K1 500 m con 2:01.31 minutos, demostrando la profundidad de la nueva generación de canotaje nacional, aunque esta prueba no otorga plazas para la justa continental.
Con estos logros, México consolida su posición como potencia regional en canotaje y se prepara ahora para los Juegos Centroamericanos y del Caribe 2026, que se celebrarán del 24 de julio al 8 de agosto en Santo Domingo, República Dominicana.
El calendario de competencias nacionales de canotaje está programado para los primeros días de agosto en la Presa de Rincón, con tres jornadas de pruebas que servirán de preparación final para los atletas que representarán al país en el escenario internacional.