Paulinho enciende las alarmas del Toluca antes del debut ante Chivas

Las primeras horas del Apertura 2026 llegan con incertidumbre para el Deportivo Toluca, vigente campeón de la Concacaf, que podría iniciar el torneo sin su principal referente ofensivo, Paulinho. El delantero portugués sufrió un desgarro muscular en la pantorrilla durante un entrenamiento previo al amistoso contra Atlante, lo que obligó al cuerpo técnico, dirigido por Antonio “Turco” Mohamed, a priorizar su recuperación.
Aunque la lesión no se considera grave, el calendario apretado del equipo escarlata obliga a tomar precauciones. La posible ausencia de Paulinho representa un desafío importante para Mohamed, quien perdería a su goleador en el debut del torneo.
La situación se complica aún más porque Edgar Iván López tampoco está al cien por ciento, reduciendo las opciones ofensivas del Toluca. Ante este escenario, el técnico argentino deberá confiar en la cantera; Oswaldo Virgen y William Barboza son los candidatos más probables para asumir la responsabilidad en el ataque si ninguno de los delanteros titulares está disponible.
Otro ausente potencial es el extremo Pável Pérez, refuerzo de la temporada, quien trabaja por separado tras una molestia en el tobillo derecho. Su condición será evaluada en las horas previas al encuentro.
A pesar de estas dudas, Mohamed ya perfila una alineación competitiva para visitar el Estadio Akron. Luis Manuel García ocuparía la portería; la defensa estaría integrada por Diego Barbosa, Bruno Méndez, Federico Pereira y Jesús Gallardo. En el mediocampo jugarían los refuerzos Érick Gutiérrez y Víctor “Pocho” Guzmán, acompañados por Franco Romero. En la delantera, Jesús Ricardo Angulo, Alexis Vega (si es convocado) y Helinho serían los encargados de generar peligro.
El partido contra Chivas marcará el inicio del camino de ambos equipos en el Apertura 2026. Para Toluca, el encuentro es una oportunidad de trasladar el éxito de la Copa de Campeones de la Concacaf al torneo local, mientras que Chivas, bajo la dirección de Gabriel Milito, busca iniciar con buen pie tras reforzar su plantel con Jordan Carrillo y Kevin Castañeda.