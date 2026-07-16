Paulinho enciende las alarmas del Toluca antes del debut ante Chivas

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El campeón de la Concacaf enfrenta incertidumbre para su primer partido del Apertura 2026, ya que Paulinho sigue recuperándose de un desgarro en la pantorrilla y su disponibilidad contra Chivas está en duda.

Autor autor Xavier Rivera Martinez Xavier Rivera Martinez el 16/07/2026 09:08 AM.
En Deportes y editada el 16/07/2026 10:06 AM.