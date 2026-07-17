Atlante vuelve a Liga MX con derrota ante Necaxa y polémica arbitral que enfurece al “Piojo” Herrera

Los Potros de Hierro del Atlante marcaron su regreso a la Liga MX con una dolorosa derrota de 2-1 frente a Necaxa, en un encuentro que mantuvo la intensidad de principio a fin y que hizo honor al apodo de “Padre de todos los clásicos”.
El equipo azulgrana tomó la ventaja al minuto 47, cuando Jhojan Julio desbordó por la banda izquierda y cedió el balón a Calzadilla, quien asistió a Pizzuto. El mediocampista definió con la pierna izquierda para anotar el primer gol del Atlante en su nueva etapa en la Primera División.
Con el marcador a favor, los dirigidos por Miguel “Piojo” Herrera estuvieron cerca de debutar con una victoria, pero el rumbo del encuentro cambió en la recta final. Al minuto 81, el árbitro señaló penalti tras una recomendación del VAR, cuando Julián Carranza cayó dentro del área intentando rematar un centro. El delantero argentino ejecutó el disparo y empató el marcador.
Cuando parecía que ambos equipos repartirían unidades, Miguel Pedroza apareció en tiempo de compensación para enviar el balón a la red. La anotación fue anulada inicialmente por un supuesto fuera de lugar, pero después de más de cinco minutos de revisión en el VAR, el árbitro rectificó su decisión y concedió el gol que selló la victoria de Necaxa por 2-1.
Al concluir el encuentro, Herrera cuestionó severamente el criterio arbitral, especialmente la jugada que derivó en el penal. El estratega criticó que el árbitro Yonatan Peinado aceptara la recomendación del VAR sin acudir al monitor para analizar personalmente la jugada. Además, manifestó su inconformidad por otra decisión: un saque de meta que fue cambiado a tiro de esquina por indicación del VAR, pese a que, según explicó, ese tipo de determinaciones no son reversibles mediante la revisión en video.
Herrera insinuó que estas situaciones podrían estar relacionadas con el hecho de que Atlante sea el “benjamín del torneo”, dejando entrever que el club recién ascendido podría no recibir el mismo trato que otros equipos de la Liga MX.
Durante la conferencia de prensa, el técnico respondió a quienes cuestionan el tiempo que ha tenido para trabajar con el plantel, asegurando que lleva dos meses y medio preparando al equipo e ironizó invitando a los reporteros a presenciar las prácticas si creen que él está “en otros lados”.
Así, el regreso del Atlante a la Primera División terminó con una derrota que, más allá del resultado, quedó marcada por dos decisiones revisadas por el VAR y por la explosiva conferencia de prensa del “Piojo” Herrera.