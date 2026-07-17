Atlante vuelve a Liga MX con derrota ante Necaxa y polémica arbitral que enfurece al “Piojo” Herrera

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Los Potros de Hierro debutaron en la Primera División con un 2-1 contra Necaxa; el técnico Miguel Herrera criticó duramente al árbitro y al VAR tras decisiones que, según él, perjudicaron a su equipo recién ascendido.

Autor autor Xavier Rivera Martinez Xavier Rivera Martinez el 17/07/2026 09:20 AM.
En Deportes y editada el 17/07/2026 09:53 AM.