El campeón del Mundial 2026 hará historia: FIFA entregará exclusivos anillos de oro

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Por primera vez, la FIFA premiará al equipo ganador del Mundial 2026 con 30 anillos personalizados de oro y piedras preciosas, además del trofeo y las medallas, mientras que los 1,996 restantes se venderán como artículos de colección.

Autor autor Xavier Rivera Martinez Xavier Rivera Martinez el 17/07/2026 12:30 PM.
En Deportes y editada el 17/07/2026 12:48 PM.