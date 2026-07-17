El campeón del Mundial 2026 hará historia: FIFA entregará exclusivos anillos de oro

La FIFA anunció una de las mayores innovaciones de la Copa del Mundo 2026: el equipo campeón recibirá, además del tradicional trofeo y las medallas de oro, un conjunto exclusivo de anillos de campeonato. La colección constará de 2,026 piezas numeradas individualmente, cifra elegida en honor al año del torneo.
De esos anillos, 30 serán entregados a los integrantes del plantel ganador –jugadores, cuerpo técnico y personal clave– y estarán fabricados a medida, con diseño en oro, piedras preciosas y una miniatura del trofeo en uno de sus costados. El otro lado llevará elementos que representen la identidad, cultura e historia del país campeón. Cada pieza incluirá un certificado de autenticidad y una numeración única.
Los 1,996 anillos restantes formarán parte de la línea oficial de productos licenciados por la FIFA y estarán disponibles para el público, aunque aún no se ha revelado su precio. Según estimaciones, su valor podría alcanzar los 130,000 euros.
Tras la final del 19 de julio de 2026, celebrada en el MetLife Stadium de Nueva York‑Nueva Jersey, el capitán y el director técnico de la selección vencedora recibirán anillos conmemorativos temporales durante la ceremonia. Posteriormente, los 30 anillos definitivos serán entregados en un evento oficial, siguiendo la tradición de ligas deportivas estadounidenses como la NFL y la NBA.
Esta novedad se suma a otras innovaciones del Mundial 2026: el torneo contará con 48 selecciones, será organizado conjuntamente por México, Estados Unidos y Canadá, y presentará avances tecnológicos como el balón Trionda con sensor VAR, el sistema de fuera de juego semiautomático en 3D, herramientas de inteligencia artificial para los cuerpos técnicos, boletos totalmente digitales y un baúl de lujo diseñado por Louis Vuitton para transportar el trofeo.
Con los anillos, la selección que levante la Copa del Mundo no solo entrará en la historia del fútbol, sino que también será la primera en recibir este símbolo de excelencia creado por la FIFA.