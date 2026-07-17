Giannis Antetokounmpo elogia a Messi y revela que busca un legado como el del argentino

Miami, FL – Giannis Antetokounmpo, reciente incorporación de los Miami Heat, utilizó su conferencia de prensa inaugural para rendir homenaje a Lionel Messi, a quien vio en vivo anoche en el Mercedes‑Benz Stadium de Atlanta durante la semifinal del Mundial entre la Selección de Argentina y la de Inglaterra.
El griego, campeón de la NBA en 2021, describió el espectáculo futbolístico como "algo gigante" y afirmó que presenciar a uno de los mejores atletas de la historia le generó una profunda inspiración: "Podría quedar como uno de los mejores jugadores de todos los tiempos… cuando lo ves, te inspiras".
Antetokounmpo resaltó la importancia del liderazgo, comparándolo con la conducta de Messi tanto en la selección como en su club, Inter Miami. Recordó una jugada en la que el delantero argentino cayó al suelo tras ser derribado por varios rivales y sus compañeros corrieron a ayudarlo a levantarse, subrayando el valor del trabajo en equipo y la resiliencia.
El jugador griego manifestó su deseo de que su propio legado en la NBA se asemeje al de Messi, quien recientemente levantó la MLS Cup y se prepara para la final del Mundial contra España en el MetLife Stadium de Nueva York/Nueva Jersey.
Con la llegada de Giannis, los Miami Heat comparten ahora ciudad con Messi, lo que abre la posibilidad de colaboraciones y sinergias entre dos de los deportistas más influyentes del planeta.