Giannis Antetokounmpo elogia a Messi y revela que busca un legado como el del argentino

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En la conferencia de presentación de Giannis Antetokounmpo como nuevo jugador de los Miami Heat, el campeón de la NBA 2021 destacó la inspiración que le brinda Lionel Messi tras presenciar la semifinal del Mundial entre Argentina e Inglaterra, y expresó su deseo de que su legado sea comparable al del astro argentino.

Autor autor Xavier Rivera Martinez Xavier Rivera Martinez el 17/07/2026 09:18 AM.
En Deportes y editada el 17/07/2026 09:49 AM.