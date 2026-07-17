Cruz Azul jugará en Querétaro sin la Sangre Azul tras veto a grupos de animación

El Club de Fútbol Cruz Azul jugará su primer partido como local del Apertura 2026 en el Estadio Corregidora, pero lo hará sin la compañía de su barra organizada, la Sangre Azul, tras la orden del gobierno estatal de no permitir el ingreso de grupos de animación.
En un comunicado oficial, la porra explicó que "por disposición del gobierno, si detectan camiones, vans o similares con gente organizada serán detenidos y regresados a su lugar de origen". La Sangre Azul lamentó la medida, señalando que el campeón merece un recibimiento digno de su afición.
Ante la imposibilidad de contar con su barra, Cruz Azul solicitó trasladar sus partidos de local al Estadio Ciudad de los Deportes, en la colonia Noche Buena, CDMX. Sin embargo, la Liga MX informó que el recinto no cumple con los requisitos reglamentarios de seguridad y calidad de juego, por lo que el encuentro contra Puebla se disputará en el Estadio Corregidora mientras se trabaja en la adecuación del estadio capitalino.
Linda Luna Rangel, Oficialía Mayor de Querétaro, confirmó la solicitud del club y la fecha del partido: "Es una petición que hace el Club Cruz Azul vía la directiva Gallos Blancos y la vamos a llevar a cabo el martes 21 de julio a las seis de la tarde". Añadió que podrían recibir más partidos del Apertura 2026 en Querétaro, siempre que se avance en la mejora del terreno de juego del Estadio Ciudad de los Deportes.
Desde su salida del Estadio Azul en 2018, Cruz Azul ha alternado sedes entre la Ciudad de México y otras ciudades del país, sin contar con un estadio propio. La afición sigue identificando al Estadio Ciudad de los Deportes como su hogar, al que esperan regresar una vez se cumplan los parámetros técnicos establecidos por la normativa de la Liga MX.
Mientras tanto, la Máquina se concentra en sus próximos compromisos del Apertura 2026 contra San Luis, Puebla y el Campeón de Campeones contra Toluca, que se jugará en Carson, California.