Cruz Azul jugará en Querétaro sin la Sangre Azul tras veto a grupos de animación

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El Estado de Querétaro impide que la barra organizada de Cruz Azul, la Sangre Azul, asista al partido inaugural del campeón en el Estadio Corregidora, citando disposiciones de seguridad. El club buscará regresar al Estadio Ciudad de los Deportes una vez se cumplan los requisitos técnicos.

Autor autor Xavier Rivera Martinez Xavier Rivera Martinez el 17/07/2026 08:54 AM.
En Deportes y editada el 17/07/2026 09:27 AM.