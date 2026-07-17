Griezmann asegura que Messi transformó la MLS y atrajo a más estrellas mundiales

...

El delantero francés, nuevo fichaje del Orlando City, declaró que la pasión por el fútbol en EE. UU. se ha disparado tras la incorporación de Messi y que la liga atrae a más estrellas de talla mundial.

Autor autor Xavier Rivera Martinez Xavier Rivera Martinez el 17/07/2026 10:47 AM.
En Deportes y editada el 17/07/2026 11:04 AM.