Griezmann asegura que Messi transformó la MLS y atrajo a más estrellas mundiales

Antoine Griezmann, reciente refuerzo del Orlando City, sostuvo este jueves que la Major League Soccer (MLS) ha experimentado un crecimiento sin precedentes desde la llegada de Lionel Messi. En declaraciones realizadas durante un evento de la MLS en Nueva York, el francés de 35 años destacó el aumento de la afición estadounidense por el fútbol y señaló que “muchos jugadores de talla mundial vienen a competir aquí”.
Griezmann, quien firmó con el club de la Florida en marzo y se incorporó oficialmente en julio tras concluir su temporada con el Atlético de Madrid, debutará el 22 de julio contra los San Jose Earthquakes vistiendo la camiseta número 7. Su contrato se extiende hasta el final de la temporada 2027‑28.
El delantero recordó también la final del Mundial que se disputará en la zona de Nueva York/Nueva Jersey y deseó “lo mejor” a sus excompañeros españoles y argentinos que buscan coronarse campeones del mundo, como él lo hizo en Rusia 2018.
Según Griezmann, la llegada de Messi ha impulsado la popularidad de la MLS, atrayendo a otras figuras de renombre como Luis Suárez, Heung‑min Son, Thomas Müller y el recién fichado Robert Lewandowski. “La pasión del estadounidense por el fútbol ha aumentado mucho desde que está Messi”, afirmó el francés.
El Orlando City, que ocupa la 12ª posición en la Conferencia Este con 14 puntos, busca revertir su inicio de temporada desfavorable. El fichaje de Griezmann, excompañero de Messi en el Barcelona y de Suárez en el Atlético, refuerza la rivalidad con el Inter Miami, otro equipo de Florida que también cuenta con la presencia del astro argentino.
Con su llegada, la MLS consolida su estrategia de atraer a jugadores consagrados para elevar el nivel competitivo y la visibilidad internacional del fútbol norteamericano.