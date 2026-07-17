Karim López debuta en la NBA Summer League con Memphis y destaca con su defensa

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El alero de 19 años originario de Hermosillo, Karim López, jugó sus primeros minutos en la NBA Summer League al enfrentar a los Atlanta Hawks, destacándose defensivamente con cuatro rebotes, dos tapones y un robo.

Autor autor Xavier Rivera Martinez Xavier Rivera Martinez el 17/07/2026 08:55 AM.
En Deportes y editada el 17/07/2026 09:31 AM.