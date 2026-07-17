Karim López debuta en la NBA Summer League con Memphis y destaca con su defensa

El joven alero mexicano Karim López, de 19 años y oriundo de Hermosillo, Sonora, realizó su debut oficial en la NBA Summer League al vestir la camiseta de los Memphis Grizzlies contra los Atlanta Hawks, en el Thomas & Mack Center de Las Vegas.
Tras perderse los seis primeros partidos del torneo por una molestia en el isquiotibial izquierdo, el cuerpo técnico dirigido por Tuomas Iisalo decidió incorporarlo en la última jornada, considerándola la oportunidad ideal para que el prospecto mostrara su nivel en la máxima competición de baloncesto.
López ingresó en el primer cuarto, sustituyendo a Javon Small, y acumuló 11 minutos y 9 segundos de juego. Aunque no anotó puntos, su desempeño defensivo fue notable: registró cuatro rebotes (tres defensivos), dos bloqueos, un robo y dos pérdidas de balón. Estas estadísticas reforzaron la confianza que los ojeadores depositaron en él al seleccionarlo en la primera ronda del Draft.
En el mismo encuentro, el compañero de equipo Cameron Boozer, elegido en el tercer turno del Draft, lideró la ofensiva con 24 puntos, subrayando la apuesta de los Grizzlies por un proyecto de reconstrucción basado en jóvenes talentos, tras la salida de Ja Morant.
El debut de Karim López, aunque limitado en tiempo, evidencia su potencial defensivo y abre la puerta a mayores minutos en la rotación de Memphis, especialmente si continúa desarrollando su juego ofensivo.