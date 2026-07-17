Omar Chávez reaparece junto a Canelo Álvarez tras polémica legal y recibe críticas en redes

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El hijo de Julio César Chávez vuelve a la esfera pública al publicar una foto con Saúl 'Canelo' Álvarez, días después de ser detenido en Culiacán por una orden de aprehensión vinculada a una denuncia de violencia familiar.

Autor autor Xavier Rivera Martinez Xavier Rivera Martinez el 17/07/2026 08:55 AM.
En Deportes y editada el 17/07/2026 09:29 AM.