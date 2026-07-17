Omar Chávez reaparece junto a Canelo Álvarez tras polémica legal y recibe críticas en redes

Omar Chávez, hijo del legendario Julio César Chávez, volvió a aparecer en redes sociales acompañando a Saúl "Canelo" Álvarez. La publicación, difundida en Instagram, muestra a ambos boxeadores posando tras una sesión de entrenamiento y generó una gran oleada de reacciones entre los aficionados del boxeo mexicano.
En el pie de foto, Omar escribió: "Siempre buscando el siguiente nivel. Gracias por los consejos @canelo @caneloteam", resaltando la cordialidad del encuentro y el apoyo recibido del campeón de los pesos medianos.
El gesto se produce apenas dos meses después de que el boxeador fuera detenido en la carretera Culiacán‑Navolato (kilómetro 9.5) el 20 de mayo, bajo una orden de aprehensión por no presentarse a citatorios de la Fiscalía del Estado de Sinaloa en un caso de presunta violencia familiar. Fue trasladado al Centro Penitenciario de Aguaruto y liberado el 21 de mayo, según reportes de medios locales como Los Noticieristas y Línea Directa.
La detención reavivó la discusión sobre la conducta fuera del ring de varios miembros de la familia Chávez. La secretaria de las Mujeres en Sinaloa, Ana Francis Chiquete, indicó que la presunta víctima no ha solicitado asistencia del departamento, aunque se le ofrecerá asesoría.
La relación entre la familia Chávez y Canelo ha sido históricamente de respeto profesional, aunque marcada por comparaciones y tensiones, sobre todo entre Julio César Chávez Jr. y el campeón. Omar, por su parte, ha manifestado admiración por la disciplina de Canelo, señalando que "con su ética de trabajo superó a muchos".
La publicación de Omar se viralizó rápidamente, generando comentarios que van desde el apoyo a su reintegración al deporte hasta críticas que recuerdan los antecedentes judiciales. Mientras tanto, el propio Canelo no ha emitido declaraciones oficiales al respecto.