Ter Stegen, a un paso del Ajax: Barcelona autoriza su ausencia y alista la cesión

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El guardameta alemán del FC Barcelona no entrenó este jueves por permiso del club, que busca cerrar su cesión al Ajax en las próximas horas, pendiente de cuestiones fiscales.

Autor autor Xavier Rivera Martinez Xavier Rivera Martinez el 17/07/2026 08:05 AM.
En Deportes y editada el 17/07/2026 08:15 AM.