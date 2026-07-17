Ter Stegen, a un paso del Ajax: Barcelona autoriza su ausencia y alista la cesión

El portero del FC Barcelona, Marc‑André ter Stegen, estuvo ausente del entrenamiento de pretemporada del jueves con autorización del club, mientras se afinan los últimos detalles para su cesión al Ajax de Ámsterdam.
Según fuentes del club, el acuerdo entre ambas instituciones es total y la operación quedará formalizada en las próximas horas, siempre que se resuelvan unas cuestiones fiscales que involucran al propio ter Stegen. De concretarse, el guardameta alemán jugará la temporada 2026‑27 bajo las órdenes de Míchel Sánchez, quien ya lo dirigió durante la cesión al Girona la temporada pasada.
El técnico del Barcelona, Hansi Flick, continuó con la sesión de trabajo junto al resto del primer equipo y a varios jugadores del Barça Atlètic y del Juvenil, como es habitual en los inicios de la pretemporada. Entre los presentes se encontraban Jofre Torrents, Álvaro Cortés, Hafiz Gariba, Tommy Marqués, Orian Goren, Ebrima Tunkara, Ibrahim Diarra, Guille Fernández, Álex González, Shane Kluivert, Òscar Gistau, Toni Fernández, Áron Yaakobishvili, Xavi Espart, Hamza Abdelkarim y Brian Fariñas.
El club catalán seguirá con su preparación el viernes a las 09:30 h (hora local), mientras se espera el regreso de los internacionales para completar la plantilla de cara a la nueva campaña.
En caso de concretarse la cesión, ter Stegen se incorporará a un Ajax que busca reforzar su portería para competir tanto en la Eredivisie como en la Liga de Campeones, mientras el Barcelona contará con la oportunidad de reestructurar su cuadro y dar mayor protagonismo a los guardametas emergentes del club.