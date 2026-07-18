Fallece Sir Garfield Sobers, leyenda del críquet de las Indias Occidentales

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El icónico cricketer garífonse de Barbados, Sir Garfield Sobers, murió a los 89 años, a 11 días de cumplir 90, y el gobierno barbadense declaró duelo nacional.

Autor autor Xavier Rivera Martinez Xavier Rivera Martinez el 18/07/2026 09:24 AM.
En Deportes y editada el 18/07/2026 09:27 AM.