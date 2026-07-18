Fallece Sir Garfield Sobers, leyenda del críquet de las Indias Occidentales

Barbados, 18 de julio de 2026. Sir Garfield "Garry" Sobers, considerado uno de los mejores bateadores y jugadores todoterreno de la historia del críquet, falleció este viernes a los 89 años en su residencia de St. Michael, a escasos 11 días de cumplir 90 años. La Federación de Críquet de las Indias Occidentales anunció su muerte sin precisar la causa exacta.
Sobers, nacido el 28 de julio de 1936, debutó en el cricket internacional en 1954 y jugó 93 partidos de prueba para las Indias Occidentales, 39 de ellos como capitán. En su carrera acumuló 8,032 carreras con un promedio de 57.78, anotó 365 carreras sin ser eliminado —récord de la época— y se destacó por su potente bateo, velocidad y habilidad en el fildeo, consolidándose como el mejor todoterreno del deporte.
Su legado trasciende los números. A los 21 años marcó su primer siglo contra Pakistán y, en 1958, estableció la mayor puntuación individual en un test con 365 carreras sin ser eliminado, récord que perduró durante décadas. Por su contribución al críquet, fue nombrado Caballero del Imperio Británico y recibió múltiples honores internacionales.
La Primera Ministra de Barbados, Mia Mottley, rindió homenaje a Sobers a través de sus redes sociales y anunció la declaración de duelo nacional por el día, con el fin de honrar la figura que simboliza el orgullo deportivo del país. Asimismo, se confirmó la realización de un funeral de Estado en los próximos días, al que asistirán autoridades, excompañeros de equipo y seguidores.
El fallecimiento de Sir Garfield Sobers marca el fin de una era para el críquet mundial, pero su influencia perdurará en generaciones de jugadores y aficionados que continúan celebrando su extraordinaria trayectoria.