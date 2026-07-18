Madrid instala pantallas gigantes para la final del Mundial y prepara una gran fiesta futbolera

Madrid se prepara para una noche histórica: la final del Mundial, donde la selección española se medirá contra Argentina, será transmitida en una red de pantallas gigantes y fan zones distribuidas por la capital y sus municipios. El objetivo es ofrecer a los aficionados una experiencia colectiva, pese a que varios recintos ya agotaron sus localidades.
Con estas medidas, Madrid busca transformar la final del Mundial en una auténtica fiesta del fútbol, ofreciendo a miles de aficionados la oportunidad de vivir el momento histórico en conjunto.