Madrid instala pantallas gigantes para la final del Mundial y prepara una gran fiesta futbolera

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El Ayuntamiento y la Comunidad de Madrid colocarán nuevas pantallas gigantes en la Plaza de Colón y en Madrid Río, además de múltiples fan zones y eventos especiales, para que los madrileños vivan la final del Mundial entre 30 °C y una posible segunda Copa del Mundo para España.

Autor autor Xavier Rivera Martinez Xavier Rivera Martinez el 18/07/2026 10:15 AM.
En Deportes y editada el 18/07/2026 10:25 AM.