Neymar regresa al Santos tras la eliminación de Brasil en el Mundial 2026

Neymar Jr. se reincorporó este viernes al Santos, donde se sometió a exámenes fisiológicos y completó trabajos en el gimnasio, según informó la entidad brasileña en un comunicado oficial.
El regreso del atacante se produce tras la eliminación de la Selección de Brasil en los octavos de final del Mundial 2026, derrotada 1-2 por Noruega. En el torneo, Neymar tuvo una participación discreta: no jugó ningún partido completo y anotó un único gol.
Tras la frustrante campaña mundialista, el jugador disfrutó de unas vacaciones familiares en Disneyland y participó en un torneo de póquer en Las Vegas, antes de volver a sus actividades deportivas.
El Santos atraviesa una situación crítica. El equipo cayó 2-1 ante Botafogo en la última jornada del Campeonato Brasileño, tras un parón de más de un mes por la Copa del Mundo, y se encuentra a un punto de la zona de descenso, justo detrás de Vasco da Gama.
El calendario apremia: el próximo martes el club se medirá con la Universidad Central de Venezuela en la repesca de la Copa Sudamericana, aunque aún no se ha confirmado si Neymar formará parte de la delegación que viajará a territorio venezolano. Cuatro días después, Santos recibirá al Chapecoense en la vigésima jornada del torneo local.
Neymar tiene contrato con el Santos hasta diciembre de 2024. La directiva confía en que cumplirá su compromiso, pero su futuro inmediato sigue rodeado de incertidumbre y de constantes rumores mediáticos de cara al segundo semestre.