Neymar regresa al Santos tras la eliminación de Brasil en el Mundial 2026

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El delantero brasileño de 34 años vuelve al club paulista después de la derrota de la Selección en octavos de final, mientras el Santos lucha por evitar el descenso y se prepara para la repesca de la Copa Sudamericana.

Autor autor Xavier Rivera Martinez Xavier Rivera Martinez el 18/07/2026 09:23 AM.
En Deportes y editada el 18/07/2026 09:34 AM.