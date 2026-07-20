España se corona campeona del mundo tras vencer a Argentina

Eso fue lo que pasó esta noche en las afueras de Nueva York, donde el MetLife Stadium fue testigo de un partido que no se ganó con estrellas, sino con bloques. Con una estructura defensiva que parecía un muro sin grietas, la selección española demostró que el trabajo en grupo puede opacar incluso al más grande.
Y es que el plan de Luis de la Fuente fue tan simple como efectivo: anular a Lionel Messi. No con marcaje personal, sino con una red de relevos que no le dio respiro. El 10 argentino, a sus 39 años y en lo que dijo será su último partido mundialista, se topó con una defensa que no solo le cerró espacios, sino que le negó la pelota. La Albiceleste, que llegó como campeona vigente, no logró ni un solo disparo a puerta en los 120 minutos. Cero. Ni uno.
El momento clave llegó en el minuto 106, cuando Ferran Torres, revulsivo de lujo, recibió un balón en el área y soltó un disparo furioso que dejó sin opciones al Dibu Martínez. Un gol que no solo valió un título, sino que emuló al de Andrés Iniesta en Sudáfrica 2010: en la prórroga, con la misma dosis de precisión y drama. Pero mientras aquel gol fue la explosión de un genio, este fue el premio a una resistencia colectiva.
La noche también fue amarga para la afición argentina. Messi se despidió de los Mundiales sin poder revalidar el título de Catar 2022, y con la sensación de que su equipo nunca encontró el camino. Lautaro Martínez, héroe en la semifinal, vio el partido desde el banquillo. Enzo Fernández fue expulsado y dejó a su equipo con diez en el tramo final. El equipo de Scaloni simplemente no pudo descifrar el acertijo español.
Del otro lado, España celebró su segunda estrella, 16 años después de la primera. Y lo hizo con una fortaleza defensiva que pocos esperaban: el mismo sello que mostraron durante todo el torneo. Ahora, la llamada "Roja" vuelve a casa con una copa que confirma el dominio europeo en el fútbol mundial: cinco de los últimos seis títulos se quedaron en el viejo continente.
Las calles de Madrid ya se preparan para recibirlos. El lunes por la tarde, un bus imperial recorrerá desde La Moncloa hasta la Plaza de Cibeles, donde se montará un escenario especial. Las autoridades esperan cerca de un millón de personas, y para eso desplegarán más de 2 mil policías y 400 agentes de la Guardia Civil. El rey Felipe VI, que estuvo en el estadio, ya los felicitó vía redes: "Hoy celebramos un título; mañana recordaremos una leyenda".
Porque si algo quedó claro es que el fútbol no siempre se escribe con nombres propios. A veces, la historia la escribe un grupo que decide jugar todos para uno, y uno para todos. Y esta noche, ese grupo se llama España.