España se corona campeona del mundo tras vencer a Argentina

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El fútbol, a veces, se convierte en una lección de humildad colectiva. Cuando un equipo decide que el talento individual no basta, puede construir algo más sólido, casi invisible, pero letal

Autor autor Xavier Rivera Martinez Xavier Rivera Martinez el 20/07/2026 09:15 AM.
En Deportes y editada el 20/07/2026 09:29 AM.