Sergio Vázquez conquista su séptimo título en la Gran Regata del Río Nazas

En la edición 63 de la Gran Regata del Río Nazas, el lagunero Sergio Vázquez se alzó con el primer lugar de la categoría Estelar, registrando un tiempo de 10 horas 18 minutos y sumando su séptimo título en la historia de la competencia.
El evento, que contó con la participación de 123 remeros provenientes de distintas localidades, se desarrolló desde la presa Francisco Zarco hasta el Parque Nacional Raymundo, donde los atletas fueron recibidos con el tradicional Regata Fest, una celebración familiar que incluyó música en vivo, exposiciones artísticas y un corredor gastronómico.
El éxito del evento reafirma a la Gran Regata del Río Nazas como uno de los encuentros deportivos y turísticos más importantes de la región, impulsando el desarrollo económico y la identidad cultural de Durango.