Sergio Vázquez conquista su séptimo título en la Gran Regata del Río Nazas

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El lagunero Sergio Vázquez dominó la edición 63 de la Gran Regata del Río Nazas, logrando su séptimo campeonato en la categoría Estelar con un tiempo de 10 h 18 min. La competencia, que reunió a 123 remeros, culminó con una gran fiesta en el Parque Nacional Raymundo.

Autor autor Xavier Rivera Martinez Xavier Rivera Martinez el 20/07/2026 11:08 AM.
En Deportes y editada el 20/07/2026 11:13 AM.