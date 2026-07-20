México cierra la Copa de Clavados Zapopan 2026 con 10 medallas

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La Selección Mexicana de clavados concluyó la Copa México de Clavados Zapopan 2026 con tres oros, cuatro platas y tres bronces, consolidando su crecimiento de cara a los próximos compromisos internacionales.

Autor autor Xavier Rivera Martinez Xavier Rivera Martinez el 20/07/2026 09:55 AM.
En Deportes y editada el 20/07/2026 10:24 AM.