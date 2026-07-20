México cierra la Copa de Clavados Zapopan 2026 con 10 medallas

La Selección Mexicana de clavados cerró la Copa México de Clavados Zapopan 2026 con una actuación sobresaliente, al sumar un total de diez medallas (3 oro, 4 plata y 3 bronce). El desempeño confirma el progreso del equipo y genera buenas sensaciones de cara a los Juegos Centroamericanos y del Caribe de Santo Domingo 2026.
En la jornada final, las gemelas jaliscienses Mía y Lía Cueva se coronaron campeonas del trampolín de tres metros sincronizados femenino con 298.65 puntos, superando a la dupla china Shan Lin‑Yiping Long (282.57) y dejando a Colombia en el podio. Fue la primera victoria mexicana contra una pareja china en una competencia internacional.
La segunda medalla de oro llegó gracias a la dupla masculina Randal Willars y Kevin Berlín, quienes dominaron la plataforma de 10 metros sincronizados con 414.72 puntos, dejando la plata a Gran Bretaña y el bronce a Colombia.
En la plataforma de 10 metros femenino, la jalisciense Suri Cueva obtuvo la plata (303.10 puntos) detrás de la china Zhixin Qu (369.40). El bronce también fue para México, con Samantha Jiménez (302.15 puntos) en una definición ajustada.
En la prueba individual masculina de trampolín de tres metros, el chino Chengzan Liu se alzó con el oro, seguido por el alemán Timo Barthel (plata) y el mexicano Yukang Hu (bronce).
Con estas diez preseas, México pone el broche de oro al certamen, que contó con la participación de las principales potencias del clavado mundial. El equipo nacional se muestra optimista y enfocada en seguir afinando su preparación para los próximos retos internacionales.