Mundial 2030: Fifa oficializa sede en tres continentes con España, Portugal y Marruecos

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Cuando se habla de la Copa del Mundo, uno tiende a imaginarse un solo país, un solo estadio, una sola bandera ondeando por semanas. Pero la próxima edición del torneo más visto del planeta rompe con todos los esquemas desde antes de que ruede el balón

Autor autor Xavier Rivera Martinez Xavier Rivera Martinez el 20/07/2026 11:07 AM.
En Deportes y editada el 20/07/2026 11:13 AM.