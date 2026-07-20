Mundial 2030: Fifa oficializa sede en tres continentes con España, Portugal y Marruecos

La FIFA acaba de tomar una decisión que, aunque venía cocinándose a fuego lento, terminó por confirmar un verdadero giro de tuerca en la historia del fútbol. Y no, no es solo que el Mundial vaya a celebrarse en tres continentes: es que la forma en que se dividirá la sede promete redefinir lo que entendemos por "organizar un evento global".
Lo que ya circulaba en los pasillos del futbol internacional se oficializó durante el Congreso Extraordinario de la FIFA en diciembre de 2024: España, Portugal y Marruecos serán los anfitriones principales del Mundial 2030. La ratificación de la candidatura conjunta no dejó espacio a dudas, aunque el anuncio trajo consigo una sorpresa que pocos esperaban con tanta claridad. Por primera vez, el certamen se jugará de manera simultánea en Europa, África y Sudamérica, un rompecabezas geográfico que obligará a selecciones y aficionados a ajustar sus planes de viaje como nunca antes.
Pero eso no es todo. Como parte del homenaje al centenario del primer Mundial, celebrado en Uruguay en 1930, Argentina, Uruguay y Paraguay también tendrán su lugar en la fiesta. Cada uno de estos tres países albergará un partido conmemorativo justo al arranque del torneo. Es decir, antes de que la acción se traslade a las sedes principales de la península ibérica y el norte de África, la pelota rodará primero en el Río de la Plata. Un gesto que la CONMEBOL celebra como un reconocimiento histórico, aunque también deja entrever las tensiones políticas detrás de una organización tan ambiciosa.
El calendario, por su parte, ya anticipa un maratón de 44 días de competencia, lo que lo convertiría en uno de los Mundiales más extensos desde que se instauró el formato moderno. Aunque las fechas exactas aún no se publican, se espera que el torneo abarque aproximadamente seis semanas, con una fase de grupos que podría alargarse aún más si prospera la propuesta de la CONMEBOL de ampliar el número de participantes a 64 equipos. La FIFA ha dicho que estudiará la idea en futuras reuniones, pero por ahora el formato se mantiene en 48 selecciones, el mismo que debutará en 2026.
En cuanto a los boletos para la fase final, la FIFA todavía no ha oficializado el estadio que recibirá el partido decisivo. Entre los candidatos destacan varios recintos de alta capacidad en España y Portugal, aunque la decisión final se mantiene en veremos. Mientras tanto, los seis anfitriones ya tienen asegurado su lugar en la competencia: España, Portugal, Marruecos, Argentina, Uruguay y Paraguay no tendrán que pasar por el filtro de las eliminatorias. El resto de las plazas se definirán siguiendo el esquema vigente de cada confederación, con la incógnita de cómo afectará esta repartición geográfica a las cuotas tradicionales.
El verdadero desafío, más allá de los boletos y los estadios, será logístico. Que tres continentes distintas reciban partidos de un mismo Mundial implica traslados masivos de aficionados, husos horarios que rompen la rutina y una coordinación política que rara vez se ve en el deporte. Pero si algo ha demostrado la FIFA en los últimos años, es que no le tiembla la mano para imponer nuevas reglas del juego. El 2030 ya no será solo un Mundial: será un experimento global con el fútbol como excusa.