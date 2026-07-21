Brock Bowers, primer Raider en el Top 100 de la NFL 2026

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El ala cerrada de los Las Vegas Raiders, Brock Bowers, aparece en la posición 60 del Top 100 Players de la NFL 2026, pese a una temporada marcada por lesiones. Su desempeño lo consolida como una pieza clave de la ofensiva y lo convierte en el primer jugador de la franquicia en ser seleccionado al Pro Bowl en sus dos primeras temporadas desde Amari Cooper (2016).

Autor autor Xavier Rivera Martinez Xavier Rivera Martinez el 21/07/2026 12:01 PM.
En Deportes y editada el 21/07/2026 06:55 AM.