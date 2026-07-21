Brock Bowers, primer Raider en el Top 100 de la NFL 2026

Las Vegas Raiders lograron su primera representación en el Top 100 Players de la NFL 2026 cuando el ala cerrada Brock Bowers se ubicó en el puesto 60. El joven de 23 años descendió 36 lugares respecto a su posición 24 del año anterior, pero mantuvo su estatus de jugador esencial para la ofensiva del equipo.
En su temporada de novato (2024) Bowers estableció un récord de 112 recepciones, 1,194 yardas y cinco touchdowns, lo que le valió su inclusión en el primer equipo All‑Pro, una convocatoria al Pro Bowl y el puesto 24 del ranking 2025. Sin embargo, el año 2025‑26 estuvo empañado por una lesión de rodilla que lo dejó fuera de cinco partidos y limitó su participación a 12 encuentros.
Aun con esas limitaciones, Bowers lideró a los Raiders en recepciones (64), yardas por juego (56.7) y touchdowns (7). Acumuló 680 yardas totales y un promedio de 10.6 yardas por captura, demostrando que sigue siendo una amenaza constante en la zona roja.
Su actuación más destacada llegó en la Semana 9 contra los Jacksonville Jaguars, donde, tras regresar de la lesión, registró 12 recepciones, 127 yardas y tres touchdowns. Ese desempeño le aseguró su segunda convocatoria consecutiva al Pro Bowl, convirtiéndose en el primer Raider en ser seleccionado al Juego de Estrellas en sus dos primeras temporadas desde que lo hizo Amari Cooper en 2016.
Según datos de NFL Pro Insight, Bowers acumula 176 recepciones en sus primeros 29 partidos, la cifra más alta jamás registrada por un ala cerrada en sus dos primeras campañas en la historia de la liga. Con una carrera prometedora por delante, el exjugador de la Universidad de Georgia se perfila como uno de los mejores en su posición y un pilar para el futuro de los Raiders.