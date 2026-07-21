El futuro incierto de los esprints en el Tour de Francia

El Tour de Francia está experimentando una transformación profunda que amenaza la supervivencia del esprint masivo tradicional. En los últimos años, la UCI y la Amaury Sport Organisation (ASO) han introducido recorridos con curvas cerradas, cuestas pronunciadas, sectores de pavé y finales técnicos, reduciendo las etapas planas donde los velocistas solían brillar.
Esta evolución responde a la necesidad de evitar la monotonía y romper el control absoluto de los equipos punteros, pero también ha incrementado la peligrosidad en los últimos kilómetros. Los pelotones alcanzan velocidades cada vez mayores y el número de caídas múltiples ha aumentado, lo que ha encendido un intenso debate sobre la seguridad de los corredores y la esencia del deporte.
Para los especialistas de la velocidad, la situación se ha vuelto más hostil. Tim Merlier (Soudal‑Quickstep) y su lanzador Bert Van Lerberghe describen cómo las etapas se han vuelto “cada vez más duras” y advierten que, sin protección adecuada, la recuperación física será imposible. Merlier señaló que los organizadores solían diseñar etapas más fáciles y que la dureza acumulada de las tres semanas del Tour reduce la capacidad de los esprínteres para competir en los Campos Elíseos.
Desde la organización, Thierry Gouvenou, diseñador histórico de recorridos, defiende la inclusión de dificultades artificiales como colinas, pavé o tramos de tierra para mantener el interés del público y evitar el dominio táctico de los equipos velocistas. Según Gouvenou, “los equipos de los velocistas se están pegando un tiro en el pie; a largo plazo, es posible que ya no se diseñen etapas específicamente para los esprínteres”.
El cambio también se refleja en la dinámica del pelotón. Antes, la disputa por la victoria de etapa involucraba a un grupo reducido de velocistas; hoy, los “trenes de lanzamiento” –estructuras de tres o cuatro ciclistas que protegen a su líder del viento– saturan el espacio disponible, dificultando la creación de oportunidades de sprint.
El futuro de los esprints depende de varios factores: la voluntad de los organizadores de equilibrar espectáculo y seguridad, la adaptación de los equipos a recorridos más técnicos y la respuesta de los ciclistas ante la creciente complejidad táctica. Mientras tanto, la comunidad del ciclismo observa con incertidumbre si los Campos Elíseos volverán a ser escenario de llegadas masivas a alta velocidad.