El futuro incierto de los esprints en el Tour de Francia

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Los recorridos cada vez más sinuosos y técnicos del Tour de Francia ponen en riesgo la tradición del esprint masivo, generando debate entre ciclistas, organizadores y expertos sobre seguridad, espectáculo y la propia esencia del ciclismo.

Autor autor Xavier Rivera Martinez Xavier Rivera Martinez el 21/07/2026 08:30 AM.
En Deportes y editada el 21/07/2026 07:08 AM.