Isaac del Toro se mantiene en el tercer puesto general del Tour de Francia 2026

Isaac del Toro reafirmó su posición en la clasificación general del Tour de Francia 2026 al concluir la contrarreloj individual de la etapa 16 en quinta posición. Con este resultado, el mexicano mantiene el tercer puesto en la general, a 6 minutos 51 segundos del líder, el esloveno Tadej Pogačar, y conserva el maillot blanco de mejor joven.
La etapa, disputada en Thonon, fue dominada por el belga Remco Evenepoel, quien se impuso al campeón mundial y olímpico de la disciplina, sumando su segunda victoria consecutiva en la carrera y reduciendo la diferencia con Pogačar a 4,32 minutos. Evenepoel, ahora a dos puestos del podio, se perfila como candidato a conquistar su quinto Tour.
El francés Paul Seixas se acercó al mexicano, recortándole cinco segundos y quedando a 20 segundos del podio y del maillot blanco, lo que intensifica la lucha entre ambos por el título de mejor joven.
En la misma jornada, el alemán Florian Lipowitz, que había terminado tercero en la edición anterior, sufrió una caída que lo obligó a abandonar, abriendo paso al español Juan Ayuso para subir de posición a pesar de una contrarreloj desfavorable que lo dejó a 9,22 minutos del líder y a 2,31 minutos del podio.
Con cinco etapas restantes, tres de ellas en los Alpes, la batalla por los puestos de honor continúa, y el desempeño de del Toro mantiene viva la esperanza mexicana en una de las competencias más prestigiosas del ciclismo mundial.