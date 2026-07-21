Isaac del Toro se mantiene en el tercer puesto general del Tour de Francia 2026

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El ciclista mexicano Isaac del Toro terminó quinto en la contrarreloj individual de la etapa 16, conservando el tercer lugar en la clasificación general y el maillot blanco de mejor joven, a 6:51 del líder Tadej Pogačar.

Autor autor Xavier Rivera Martinez Xavier Rivera Martinez el 21/07/2026 10:15 AM.
En Deportes y editada el 21/07/2026 11:22 AM.