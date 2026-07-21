Rafael “Tornado” Carmona retiene el título Welter del Edomex con nocaut en Lerma

En una noche vibrante para el boxeo del Estado de México, Rafael "Tornado" Carmona mantuvo su corona de campeón estatal welter al noquear a Eduardo Chico González en el cuarto round del combate celebrado en la Arena Lerma, ante una audiencia completamente llena.
Desde el inicio, el toluqueño impuso su ritmo, manteniendo a su rival a distancia y enviándolo a la lona en el primer asalto con un potente gancho al hígado. A pesar de levantarse, Chico González mostró signos de debilidad, y el segundo round vio al retador lanzar algunos jabs que apenas lograron perturbar la agresividad de Carmona, quien respondió con mayor furia y volvió a derribarlo, esta vez con un golpe al rostro.
En el tercer asalto, el retador intentó frenar los ataques abrazando al campeón, una maniobra sancionada por el árbitro César Casatañón. Durante la disputa, Chico González impactó accidentalmente la cabeza de Carmona, provocándole un corte en la ceja izquierda, pero el campeón no disminuyó su intensidad.
El clímax llegó a los dos minutos y cuatro segundos del cuarto round, cuando Carmona conectó un devastador golpe al estómago de Chico González, quien no logró ponerse en pie, sellando el nocaut definitivo. El árbitro declaró la victoria y el público ovacionó al campeón, quien celebró el triunfo junto a su familia y seguidores.
Tras la victoria, Carmona expresó su satisfacción por el apoyo recibido y anunció que, tras un merecido descanso y recuperación, se enfocará en su entrenamiento para una próxima pelea fuera de México, con miras a los Estados Unidos.