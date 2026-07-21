Rafael “Tornado” Carmona retiene el título Welter del Edomex con nocaut en Lerma

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Rafael Carmona defendió exitosamente su Campeonato Estatal Welter al noquear a Eduardo Chico González en el cuarto asalto del evento de boxeo en la Arena Lerma, consolidando su dominio en la categoría y preparando su próximo reto internacional.

Autor autor Xavier Rivera Martinez Xavier Rivera Martinez el 21/07/2026 08:27 AM.
En Deportes y editada el 21/07/2026 01:45 PM.