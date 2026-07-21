Claudia Sheinbaum encabeza la delegación mexicana para los Juegos Centroamericanos y del Caribe 2026

...

La presidenta de México, Claudia Sheinbaum, entregó el lábaro patrio a la delegación de 698 atletas que representará al país en Santo Domingo del 24 de julio al 8 de agosto, con un apoyo de 60 millones de pesos de la CONADE.

Autor autor Xavier Rivera Martinez Xavier Rivera Martinez el 21/07/2026 08:31 AM.
En Deportes y editada el 21/07/2026 06:35 AM.