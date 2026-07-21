Claudia Sheinbaum encabeza la delegación mexicana para los Juegos Centroamericanos y del Caribe 2026

Palacio Nacional, 21 de julio de 2026. La presidenta de México, Claudia Sheinbaum, realizó la ceremonia de abanderamiento de la delegación nacional que competirá en los Juegos Centroamericanos y del Caribe que se celebrarán en Santo Domingo, República Dominicana, del 24 de julio al 8 de agosto.
El acto contó con la presencia del clavadista Juan Celaya y la tiradora Gaby Rodríguez, quienes recibieron el lábaro patrio de manos de la mandataria. En su discurso, Sheinbaum instó a los deportistas a "pensar siempre en México" y a representar al país con honor y disciplina.
El director de la Comisión Nacional de Cultura Física y Deporte (CONADE), Rommel Pacheco, anunció que el organismo destinó 60 millones de pesos para la preparación y participación de los atletas en la justa regional. "Este recurso garantiza la mejor infraestructura, entrenamiento y apoyo logístico para que nuestros deportistas alcancen el podio", subrayó Pacheco.
La delegación mexicana está compuesta por 698 deportistas (361 mujeres y 337 hombres), entre los que se encuentran medallistas mundiales y olímpicos. Con este plantel, México aspira a obtener el título regional por tercera ocasión consecutiva.
El evento, que reúne a 31 países de Centroamérica y el Caribe, será una plataforma clave para que los atletas mexicanos demuestren su nivel competitivo y fortalezcan la proyección del deporte nacional en el ámbito internacional.