Vinicius Jr se somete a cirugía estética y desata polémica en redes

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El delantero brasileño del Real Madrid, Vinicius Jr, se realizó una intervención para reducir el mentón durante sus vacaciones post‑Mundial 2026. Las imágenes del antes y después, publicadas por el cirujano Alessandro Alarcão, se viralizaron en redes, generando reacciones mixtas y una ola de memes.

Autor autor Xavier Rivera Martinez Xavier Rivera Martinez el 21/07/2026 09:11 AM.
En Deportes y editada el 21/07/2026 11:05 AM.