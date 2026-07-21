Vinicius Jr se somete a cirugía estética y desata polémica en redes

Vinicius Jr, delantero de la Selección de Brasil y del Real Madrid, se sometió a una cirugía estética para reducir el mentón durante sus vacaciones posteriores al Mundial 2026. Según informó el portal brasileño Leo Dias, el jugador acudió a la clínica del doctor Alessandro Alarcão en Brasil, acompañado de su pareja, la creadora de contenido Virginia Fonseca.
El cirujano compartió en sus redes sociales las primeras fotografías del resultado, acompañadas de un mensaje de agradecimiento: “Gracias por la confianza y por la agradable conversación. Fue un placer recibirlos en la clínica. Que Dios siga bendiciendo su carrera. Siempre estaremos animando a Brasil y a ustedes”.
Las imágenes se viralizaron rápidamente en plataformas como Twitter, Instagram y TikTok, provocando una avalancha de reacciones. Los seguidores del futbolista expresaron tanto apoyo como críticas, mientras que usuarios anónimos generaron una serie de memes que comparaban el antes y después del jugador.
Algunos usuarios elogiaron la decisión del deportista de cuidar su imagen y salud, destacando la importancia de la confianza en los profesionales médicos. Otros, sin embargo, cuestionaron la necesidad de la intervención, señalando la presión estética que enfrentan los atletas de élite.
El caso vuelve a poner en el centro del debate la relación entre la imagen pública de los futbolistas y las expectativas de los fanáticos, así como el papel de las redes sociales como amplificador de cualquier cambio físico de figuras públicas.
Mientras tanto, Vinicius Jr continúa con sus actividades deportivas y promocionales, sin que la cirugía haya interferido en sus compromisos con el Real Madrid y la Selección brasileña.