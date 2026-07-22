Lothar Matthäus confirma interés del Borussia Dortmund por Gilberto Mora

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El excampeón del mundo reveló que el club alemán sigue de cerca al joven delantero, quien destacó en el Mundial 2026 y ya atrae a gigantes europeos, aunque su edad impide un traspaso inmediato.

Autor autor Xavier Rivera Martinez Xavier Rivera Martinez el 22/07/2026 06:04 AM.
En Deportes y editada el 22/07/2026 08:44 AM.