Lothar Matthäus confirma interés del Borussia Dortmund por Gilberto Mora

El legendario exfutbolista alemán Lothar Matthäus declaró en su columna del diario Bild que el Borussia Dortmund está interesado en fichar a Gilberto Mora, la joven promesa del fútbol mexicano que brilló en la Copa del Mundo 2026 a sus 17 años.
Matthäus resaltó la actuación de Mora en el torneo, señalando que su desempeño a tan corta edad lo coloca en el radar de clubes de élite. Sin embargo, advirtió que, por su edad, el jugador aún no puede concretar una transferencia al extranjero hasta cumplir los requisitos legales y contractuales.
Mora, quien actualmente tiene contrato vigente con los Xolos de Tijuana, tendría que ser negociado con el club fronterizo, cuyo precio se estima elevado según su representante, Rafaela Pimenta.
Además del Borussia Dortmund, varios equipos europeos han mostrado interés en el delantero mexicano. Según fuentes internacionales, clubes de la Premier League como Arsenal, Manchester United y Liverpool, así como gigantes de la Liga española –Real Madrid, Barcelona y Real Betis– están siguiendo de cerca su evolución.
El joven futbolista ha mantenido una postura mesurada respecto a su futuro, enfocándose en su desarrollo en la Liga MX mientras continúa atrayendo miradas internacionales.