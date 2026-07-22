FIGC abre negociaciones con Pep Guardiola para dirigir la Selección de Italia

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El presidente de la Federación Italiana de Fútbol, Giovanni Malagò, confirmó que mantiene conversaciones con Pep Guardiola para el puesto de técnico de la Azzurra, aunque advierte que la operación aún no está garantizada y que la federación está dispuesta a hacer excepciones presupuestarias.

Autor autor Xavier Rivera Martinez Xavier Rivera Martinez el 22/07/2026 06:06 AM.
En Deportes y editada el 22/07/2026 07:36 AM.