FIGC abre negociaciones con Pep Guardiola para dirigir la Selección de Italia

En una entrevista emitida por el programa Vivavoce, el presidente de la Federación Italiana de Fútbol (FIGC), Giovanni Malagò, admitió que la entidad está en conversaciones avanzadas con Pep Guardiola para que asuma la dirección técnica de la Selección de Italia. Sin embargo, el dirigente subrayó que la operación “no está dicha que vaya a salir adelante”.
Malagò señaló que la federación está preparada para realizar una excepción presupuestaria que permita cubrir la remuneración del técnico español, quien ha sido mencionado repetidamente en los últimos días como posible candidato. “Se han hecho excepciones que, por ejemplo, conciernen al nombre que está tan presente estos días: Pep Guardiola”, declaró.
El presidente también informó que la decisión sobre el sucesor de Gennaro Gattuso, quien dimitió hace más de tres meses tras no lograr la clasificación al Mundial, se tomará en un plazo breve. Además de Guardiola, la lista de aspirantes incluye a Roberto Mancini, último técnico en conquistar un título con la Azzurra al ganar la Eurocopa 2020, y al exmediocampista Andrea Pirlo. Malagò dejó abierta la posibilidad de que aparezca un nombre inesperado, añadiendo: “Puede haber una sorpresa. Esperen unos días más y lo sabrán todo”.
Según medios locales, durante el fin de semana pasado el director técnico de la FIGC, Paolo Maldini, y su asesor Leonardo se reunieron con Guardiola para valorar la factibilidad de su nombramiento. La operación, sin embargo, se presenta compleja por cuestiones contractuales y de adaptación al fútbol internacional.
El presidente Malagò, quien asumió el cargo hace apenas un mes tras la crisis provocada por la falta de clasificación al Mundial por tercera ocasión consecutiva, busca estabilizar la dirección técnica y devolver a Italia la competitividad que la afición espera.