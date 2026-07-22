Memo Ochoa anuncia su retiro: “Hoy entrego mis guantes”

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El portero mexicano, histórico por sus seis Copas del Mundo, confirmó su retiro a los 41 años mediante un emotivo video en el que agradeció a su familia, la Selección y los aficionados.

Autor autor Xavier Rivera Martinez Xavier Rivera Martinez el 22/07/2026 06:04 AM.
En Deportes y editada el 22/07/2026 07:38 AM.