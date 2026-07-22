Memo Ochoa anuncia su retiro: “Hoy entrego mis guantes”

Memo Ochoa, el guardameta que marcó historia en la Selección Mexicana, anunció oficialmente su retiro del fútbol profesional a través de un video publicado en sus redes sociales este martes. Con 41 años y 22 años de carrera, el arquero se despidió diciendo: “Lo di todo, lo dejé todo; en mis equipos y en mi Selección, y hoy entrego mis guantes”.
El mensaje, dirigido a su familia, compañeros, cuerpo técnico y a la afición, resaltó la importancia del apoyo familiar como el “primer equipo” que lo impulsó a la élite del deporte. Ochoa explicó que ser portero implica estar preparado durante 90 minutos para un único instante decisivo, y que sus guantes fueron siempre “la promesa de responder cuando más me necesitaran”.
En el video, el ex‑portero recordó su trayectoria: debutó con el Club América en 2004, jugó en Francia, España, Bélgica, Italia, Portugal y Chipre, y representó a México en seis Copas del Mundo (2006, 2010, 2014, 2018, 2022 y 2026). Destacó momentos emblemáticos como la atajada contra Brasil en el Mundial de 2014 y el penal detenido a Robert Lewandowski en Catar 2022.
“Cuando un equipo me entregaba su escudo, también me entregaba su historia. Pero hubo uno que pesaba distinto, el de la Selección, que representaba a toda una nación”, afirmó Ochoa, subrayando el orgullo de portar la camiseta tricolor.
El guardameta cerró su carrera donde la vivió intensamente: el Estadio Azteca, escenario de su debut con América y de sus mayores logros con la Selección. “Ha llegado el momento de quitarme estos guantes, por primera vez dejarlos en otras manos. A quien venga después, solo quiero decirle: confía. El arco no pide perfección, pide orgullo”, concluyó.
El anuncio fue acompañado de agradecimientos a la afición, a sus compañeros, a los cuerpos técnicos y, sobre todo, a su familia, a quien describió como su “pilar más grande”. Con su retiro, Memo Ochoa deja un legado de más de dos décadas, siete países representados y el récord de ser el primer futbolista mexicano convocado a seis Mundiales.