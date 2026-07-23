AFA niega citación judicial en EE. UU. contra Chiqui Tapia por investigación

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La Asociación del Fútbol Argentino (AFA) negó que su presidente, Claudio ‘Chiqui’ Tapia, haya sido citado por la justicia de Florida. El comunicado oficial aclara que la solicitud de información del tribunal estadounidense no está dirigida a Tapia ni a otros directivos de la entidad.

Autor autor Xavier Rivera Martinez Xavier Rivera Martinez el 23/07/2026 08:42 AM.
En Deportes y editada el 23/07/2026 10:48 AM.