AFA niega citación judicial en EE. UU. contra Chiqui Tapia por investigación

La Asociación del Fútbol Argentino (AFA) emitió un comunicado oficial en el que desmiente que el presidente de la institución, Claudio "Chiqui" Tapia, haya sido citado por la justicia de Estados Unidos. La aclaración llega después de que varios medios locales informaran que el Tribunal de Distrito Sur de Florida habría requerido la comparecencia de Tapia y del tesorero Pablo Toviggino el 30 de julio.
Según el comunicado enviado por el abogado de la AFA, Gregorio Dalbón, el pedido de información del tribunal estadounidense está dirigido exclusivamente a la empresa TourProdEnter LLC, supuestamente utilizada por la AFA como agente comercial fuera de Argentina. No se solicita la comparecencia de ningún directivo de la asociación.
La confusión surgió cuando medios como Infobae y Clarín reportaron que el FBI habría incautado dispositivos electrónicos de varios dirigentes de la AFA y que se les requeriría comparecer en EE. UU. Sin embargo, la AFA sostiene que esas informaciones son inexactas y que la investigación se limita a la empresa citada.
TourProdEnter LLC, vinculada al productor teatral Javier Faroni, habría actuado como agente internacional de la AFA, gestionando patrocinios y cobros en el exterior a cambio de una comisión del 30 % más un 10 % por servicios logísticos. El Miami Herald señaló que, tras revisar registros bancarios, se detectaron movimientos de alrededor de 40 millones de dólares que pasarían por la empresa hacia inversiones inmobiliarias en el sur de Florida, lo que ha motivado indagaciones sobre posible lavado de activos o fraude.
En Argentina, la justicia investiga la posible relación de esos fondos con la compra de una propiedad en Pilar, valorada en 17 millones de dólares, cuya titularidad formal corresponde a terceros pero que se sospecha fue adquirida mediante intermediarios vinculados a Toviggino.
La AFA reiteró que, mientras se esclarecen los hechos, no existe ninguna citación formal contra Chiqui Tapia ni contra otros dirigentes ante la justicia estadounidense.