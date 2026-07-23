Antonio Portales ficha por Omonia Nicosia y podría disputar la Champions League

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El delantero mexicano Antonio Portales, ex‑jugador del Tampico Madero, se incorpora al club chipriota Omonia Nicosia, que ya compite en la segunda ronda de clasificación a la Champions League.

Autor autor Xavier Rivera Martinez Xavier Rivera Martinez el 23/07/2026 11:11 AM.
En Deportes y editada el 23/07/2026 11:20 AM.