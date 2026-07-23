Antonio Portales ficha por Omonia Nicosia y podría disputar la Champions League

Antonio Portales anunció su salida del Tampico Madero y confirmó su nuevo destino: el equipo de Chipre, Omonia Nicosia. El club dio la bienvenida al delantero a través de sus redes sociales, subrayando que su llegada coincide con la fase decisiva de las clasificatorias a la Champions League.
Omonia Nicosia ganó 1‑0 en el partido de ida contra el Kairat Almaty y buscará consolidar el resultado el próximo miércoles 29 de julio, cuando dispute la vuelta. De concretarse la victoria, el equipo chipriota avanzará a la siguiente ronda del torneo continental, lo que abriría la posibilidad de que Portales juegue en la máxima competición de clubes de Europa.
Esta es la segunda experiencia de Portales en el viejo continente. Tras su paso por el Atlante, defendió los colores del Dundee FC de Escocia durante dos temporadas, donde adquirió valiosa experiencia internacional.
Al despedirse del Tampico Madero, Portales dedicó unas breves palabras de agradecimiento a la directiva, cuerpo técnico, compañeros y, sobre todo, a la afición que lo apoyó desde su infancia. "Gracias por la oportunidad de ser parte de la Jaiba Brava, un sueño de la niñez que hoy se cierra para abrir otro en Europa", manifestó el delantero.
Con su fichaje, Omonia Nicosia refuerza su ataque de cara a los compromisos europeos, mientras que Portales busca consolidarse como uno de los pocos futbolistas mexicanos que han participado en la fase de clasificación de la Champions League.