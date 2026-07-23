Francia presentará a Zinedine Zidane como nuevo seleccionador, según medios

La Federación Francesa de Fútbol (FFF) ha programado una rueda de prensa para el martes 28 de julio, a las 11:00 h (hora de Francia), en la que el presidente Philippe Diallo presentará al nuevo entrenador de la selección nacional. La comparecencia seguirá a una reunión extraordinaria del Comité Ejecutivo de la FFF que se celebrará la misma mañana.
Hasta el momento la federación no ha confirmado oficialmente el nombre del técnico, pero los principales medios deportivos franceses, entre ellos L’Équipe y Le Parisien, apuntan a Zinedine Zidane como el próximo seleccionador. De confirmarse, el exjugador y exentrenador del Real Madrid sería el nuevo responsable del banquillo de los Bleus, sustituyendo a Didier Deschamps, quien dejó el cargo tras la Copa del Mundo 2026.
Deschamps cerró una etapa histórica de 14 años al frente de la selección, con un récord de 185 partidos dirigidos (120 victorias, 35 empates y 30 derrotas). Bajo su mando, Francia ganó el Mundial de Rusia 2018, alcanzó la final del Mundial de Qatar 2022 y quedó cuarta en la edición de 2026, disputando tres finales de grandes torneos y siete competiciones internacionales, cifras sin precedentes para un técnico francés.
El anuncio de Zidane marcaría el regreso a la selección de uno de los símbolos más emblemáticos del fútbol francés. Campeón del mundo como jugador en 1998 y antiguo capitán de los Bleus, Zidane dirigió al Real Madrid a tres Champions League consecutivas (2016‑2018) y ha sido mencionado como el principal candidato desde la salida de Deschamps.
El próximo martes, la comunidad futbolística mundial esperará la confirmación oficial, que definirá el rumbo del equipo francés de cara a los próximos torneos internacionales.