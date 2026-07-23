Francia presentará a Zinedine Zidane como nuevo seleccionador, según medios

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El presidente de la Federación Francesa de Fútbol, Philippe Diallo, revelará el martes 28 de julio a las 11:00 h (hora de Francia) al sucesor de Didier Deschamps. Aunque la identidad oficial aún no se ha confirmado, los principales diarios deportivos señalan a Zinedine Zidane como el candidato favorito.

Autor autor Xavier Rivera Martinez Xavier Rivera Martinez el 23/07/2026 03:23 PM.
En Deportes y editada el 23/07/2026 04:07 PM.