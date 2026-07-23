Guillermo Hoyos confirma que Messi sigue sin fecha de regreso al Inter Miami

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El técnico del Inter Miami, Guillermo Hoyos, declaró que ni Lionel Messi ni Rodrigo De Paul tienen una fecha definida para reincorporarse al equipo después de sus descansos tras la final del Mundial 2026.

Autor autor Xavier Rivera Martinez Xavier Rivera Martinez el 23/07/2026 08:39 AM.
En Deportes y editada el 23/07/2026 10:06 AM.