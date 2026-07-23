Guillermo Hoyos confirma que Messi sigue sin fecha de regreso al Inter Miami

El director técnico del Inter Miami, Guillermo Hoyos, informó este miércoles que no se ha establecido una fecha concreta para el regreso de Lionel Messi al club, tras el periodo de descanso que el capitán inició en Argentina después de la derrota de la Albiceleste en la final del Mundial 2026 contra España (1‑0 en tiempo extra).
Messi llegó a Rosario el martes para pasar tiempo con su familia y aún no ha confirmado si continuará representando a la selección nacional. En la misma línea, el volante argentino Rodrigo De Paul tampoco formó parte del plantel que volvió a entrenar tras el triunfo 3‑2 del Inter Miami sobre el Chicago Fire.
“No hay una fecha de regreso”, señaló Hoyos después del partido, añadiendo que los jugadores “necesitan el tiempo”. “Los esperamos cuando ellos puedan y estén en las condiciones para poder estar”, completó el técnico.
El Inter Miami, campeón vigente de la MLS, tiene programado un encuentro el sábado contra el Montreal y, el 1 de agosto, recibirá al Columbus Crew. Cuatro días después iniciará su participación en la Leagues Cup, torneo que enfrenta a equipos de la MLS y la Liga MX y que se extenderá hasta el 6 de septiembre.
La posible ausencia de Messi también pone en duda su participación en el Juego de las Estrellas, exhibición que se disputará el 29 de julio en Charlotte entre un combinado de la MLS y otro de la liga mexicana. Messi fue votado para el evento, pero el año pasado rechazó participar, lo que le valió una sanción de suspensión en la MLS.