Jalisco envía 111 atletas y 18 entrenadores a los Juegos Centroamericanos y del Caribe 2026

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El estado de Jalisco aportará 111 deportistas (65 mujeres y 46 hombres) y 18 entrenadores a la delegación mexicana que buscará defender su título y lograr un histórico tricampeonato en Santo Domingo 2026.

Autor autor Xavier Rivera Martinez Xavier Rivera Martinez el 23/07/2026 08:42 AM.
En Deportes y editada el 23/07/2026 09:07 AM.