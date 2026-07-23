Jalisco envía 111 atletas y 18 entrenadores a los Juegos Centroamericanos y del Caribe 2026

Jalisco vuelve a ser pieza clave para las aspiraciones de México en los Juegos Centroamericanos y del Caribe 2026, que se celebrarán en Santo Domingo, República Dominicana. La entidad enviará a la delegación nacional 111 atletas y 18 entrenadores, con el objetivo de defender el título conquistado en San Salvador 2023 y alcanzar un histórico tricampeonato, tras los triunfos en Barranquilla 2018 y San Salvador 2023.
La representación jalisciense está compuesta por 65 mujeres y 46 hombres, quienes competirán en 84 pruebas individuales y 27 deportes de conjunto, distribuidos en 32 disciplinas diferentes. El polo acuático será la disciplina con mayor presencia jalisciense, al aportar 10 deportistas, seguida por el tiro deportivo con nueve atletas. Atletismo, bádminton, esgrima, fútbol y ciclismo cuentan con siete representantes cada uno. Lucha, karate, triatlón y vela tienen cuatro atletas, mientras que baloncesto, tenis de mesa, taekwondo y rugby presentan tres representantes.
Entre los deportes en los que Jalisco tendrá presencia se incluyen clavados, voleibol, pesas, hockey sobre pasto, natación artística, gimnasia, boxeo, judo, surf, squash, canotaje, ecuestre y patinaje de velocidad. Además, los 18 entrenadores jalisciences integrarán el cuerpo técnico de la selección mexicana en disciplinas como ciclismo, esgrima, tiro, lucha, clavados, polo acuático, pesas, vela, gimnasia artística, triatlón, canotaje, patinaje de velocidad y tenis.
México llega a Santo Domingo con la misión de seguir escribiendo su historia en la justa regional. Fundador y primer organizador de los Juegos Centroamericanos y del Caribe, el país es la única nación que ha participado en las 23 ediciones sin ausencias y acumula el mayor número de medallas en la historia del certamen: 4,252 preseas (1,523 de oro, 1,439 de plata y 1,290 de bronce). La disputa por el primer lugar histórico ha sido un duelo exclusivo entre México y Cuba; México lidera con 13 títulos generales, incluidos los dos más recientes, y busca consolidar su hegemonía regional mientras se prepara para el ciclo olímpico rumbo a Los Ángeles 2028.