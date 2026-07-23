Joshua Kuroda‑Grauer sufre ruptura testicular en juego contra los Diamondbacks

En el partido de la MLB entre los Oakland Athletics y los Arizona Diamondbacks, el joven infielder Joshua Kuroda‑Grauer sufrió una ruptura testicular después de ser golpeado en la ingle por un batazo foul en la quinta entrada. El incidente obligó al jugador a ser trasladado de inmediato a un hospital de la zona de Phoenix, donde se le practicó una cirugía de emergencia para reparar la lesión.
Tras la intervención, el equipo anunció que Kuroda‑Grauer será incluido en la lista de lesionados (IL) por 10 días. No se ha establecido una fecha definitiva para su regreso, aunque la dirigencia de los Athletics confía en que el jugador pueda volver antes de que concluya la temporada.
El accidente ocurrió apenas minutos después de que Kuroda‑Grauer conectara su primer cuadrangular de carrera en Grandes Ligas, una hazaña que quedó opacada por la lesión pero que demostró su potencial ofensivo. A pesar del dolor, el infielder permaneció varios minutos más en el diamante, evidenciando una notable fortaleza física y mental.
El mánager de los Athletics, Mark Kotsay, elogió el carácter del jugador, señalando que, incluso después de la operación, Kuroda‑Grauer mantuvo una actitud positiva y mostró gran determinación para superar la adversidad.
Desde su ascenso al cuadro mayor, Kuroda‑Grauer se ha consolidado como una de las revelaciones ofensivas del equipo, lo que hace que la lesión sea aún más dolorosa para la franquicia. El objetivo inmediato del jugador es recuperarse por completo y regresar a la alineación de Oakland lo antes posible.
La historia del infielder ha captado la atención de la comunidad deportiva, convirtiéndose en una de las noticias más comentadas de la semana en la MLB.