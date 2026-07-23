Joshua Kuroda‑Grauer sufre ruptura testicular en juego contra los Diamondbacks

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El infielder de los Athletics, Joshua Kuroda‑Grauer, fue operado de urgencia tras romperse el testículo al recibir un foul en la quinta entrada contra los Diamondbacks. Fue colocado en la lista de lesionados de 10 días y su regreso a la alineación queda pendiente.

Autor autor Xavier Rivera Martinez Xavier Rivera Martinez el 23/07/2026 08:38 AM.
En Deportes y editada el 23/07/2026 09:04 AM.