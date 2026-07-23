Jürgen Klopp será el nuevo seleccionador de Alemania, revelan medios

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La Federación Alemana de Fútbol (DFB) convocó una rueda de prensa para este viernes, donde se espera anunciar a Jürgen Klopp como sucesor de Julian Nagelsmann, tras un acuerdo que incluye una donación de un millón de euros de Red Bull a una fundación contra la cuadraplejía.

Autor autor Xavier Rivera Martinez Xavier Rivera Martinez el 23/07/2026 03:23 PM.
En Deportes y editada el 23/07/2026 03:46 PM.