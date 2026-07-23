Jürgen Klopp será el nuevo seleccionador de Alemania, revelan medios

La Federación Alemana de Fútbol (DFB) ha citado a los medios para una conferencia de prensa este viernes a las 11:00 h (hora de Alemania), sin detallar el motivo del encuentro. Sin embargo, fuentes cercanas confirman que el anuncio principal será la designación de Jürgen Klopp como nuevo seleccionador nacional, quien reemplazará a Julian Nagelsmann.
El proceso de negociación se complicó durante meses debido al contrato vigente de Klopp como director global de fútbol del consorcio Red Bull, propietario del Borussia Dortmund. Según reportes de medios alemanes, la DFB y Red Bull llegaron a un acuerdo que incluye una donación de un millón de euros a una fundación del gigante de bebidas energéticas dedicada a combatir la cuadraplejía. Este gesto habría sido la condición clave para liberar a Klopp y permitir su incorporación al cuerpo técnico de la selección.
Klopp, quien dejó una huella imborrable en el fútbol alemán durante su etapa en el Borussia Dortmund, conquistó dos títulos de Bundesliga y llevó al club a la final de la UEFA Champions League en 2013, rompiendo la hegemonía del Bayern Múnich. Posteriormente, se trasladó al Liverpool, donde ganó la Champions League 2019 y la Premier League 2020, entre otros trofeos.
El ex‑entrenador del Liverpool ya había firmado un acuerdo preliminar con la DFB, pero la última palabra recaía en Red Bull. Con la donación acordada, ambas partes parecen haber encontrado una solución que satisface los intereses deportivos y sociales.
Si se confirma, Klopp se convertirá en una de las figuras más influyentes del fútbol alemán de las últimas décadas, y su nombramiento podría marcar una nueva era para la selección, que busca recuperar la gloria internacional tras la eliminación en la última fase de la Eurocopa.