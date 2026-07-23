Lewandowski expresa su entusiasmo por enfrentar a la Liga MX en la Leagues Cup

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El delantero del Chicago Fire, Robert Lewandowski, vive su primera experiencia futbolística en América del Norte y declara estar ansioso por medirse a equipos de la Liga MX durante la Leagues Cup 2024.

Autor autor Xavier Rivera Martinez Xavier Rivera Martinez el 23/07/2026 08:41 AM.
En Deportes y editada el 23/07/2026 09:06 AM.