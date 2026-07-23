Lewandowski expresa su entusiasmo por enfrentar a la Liga MX en la Leagues Cup

Robert Lewandowski, la estrella polaca del Chicago Fire, vivirá su primera experiencia internacional en el continente americano al participar en la Leagues Cup, torneo binacional que enfrenta a clubes de la MLS y de la Liga MX. En una entrevista concedida a ESPN, el delantero manifestó su entusiasmo por los duelos contra equipos mexicanos, asegurando que el grupo está preparado para afrontar el reto.
El polaco recordó sus anteriores encuentros con el fútbol mexicano: en 2022 se enfrentó a los Pumas en el trofeo Joan Gamper y, seis meses después, jugó contra la Selección Nacional de México en la Jornada 1 del Mundial de Qatar 2022. Ahora, su calendario en la fase de grupos incluye partidos contra Necaxa (6 de agosto), Santos Laguna (9 de agosto) y Cruz Azul (13 de agosto), este último campeón vigente de la Liga MX.
Lewandowski debutó en la MLS el 30 de julio, cuando el Chicago Fire cayó 2-1 ante Inter de Miami. Fue titular, pero fue sustituido al minuto 63. A pesar del resultado adverso, el delantero destacó la calidad del fútbol estadounidense y la necesidad de adaptarse rápidamente al ritmo de juego de la liga norteamericana.
“Jugar contra equipos de la Liga MX es un desafío muy atractivo. Los clubes mexicanos tienen una tradición y un estilo de juego que respetamos mucho. Queremos demostrar que el Chicago Fire puede competir al más alto nivel y, por supuesto, aportar mi experiencia para ayudar al equipo”, afirmó Lewandowski.
El entrenador del Chicago Fire, Jared Berhalter, también expresó su confianza en el delantero: “Robert ha demostrado su profesionalismo y su capacidad de adaptación. Con su liderazgo y calidad, estamos listos para dar la batalla contra los mejores de México”.
Los aficionados del fútbol mexicano y estadounidense seguirán de cerca los encuentros, que prometen ser un espectáculo de alto nivel y una oportunidad para medir la competitividad de ambas ligas.