Memo Ochoa iniciará una plataforma tecnológica para impulsar el deporte juvenil

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Tras colgar los guantes a los 41 años, el ex portero Guillermo "Memo" Ochoa se enfocará en desarrollar una herramienta digital que registre a niños, entrenadores y árbitros, facilitando su visibilidad y acceso a becas escolares, en colaboración con la FIFA y el Club América.

Autor autor Xavier Rivera Martinez Xavier Rivera Martinez el 23/07/2026 08:38 AM.
En Deportes y editada el 23/07/2026 08:56 AM.