Memo Ochoa iniciará una plataforma tecnológica para impulsar el deporte juvenil

Guillermo "Memo" Ochoa anunció que, después de concluir su carrera como portero a los 41 años, dedicará sus esfuerzos a un proyecto fuera de las canchas: una plataforma tecnológica para crear pasaportes deportivos que registre a niños, entrenadores y árbitros en México y Centroamérica.
El representante del futbolista, Jorge Berlanga, reveló que, pese a recibir ofertas para seguir jugando en Sudamérica y en la Major League Soccer, Ochoa declinó todas, pues su prioridad ya no era el dinero sino el impacto social. "Nunca le interesó el dinero al firmar con clubes; siempre buscó retos que lo hicieran crecer", afirmó Berlanga.
La iniciativa, que ya estaba en fase de desarrollo, busca digitalizar un sector que carece de registros oficiales. "Queremos que los niños, entrenadores y árbitros tengan visibilidad, que puedan encontrar oportunidades, quizá no en el fútbol profesional, pero sí con becas escolares que mejoren su calidad de vida", explicó el representante.
El proyecto contará con el apoyo de la FIFA y del Club América, quienes colaborarán para ampliar la cobertura y ofrecer recursos educativos y deportivos. Según Berlanga, la meta es que la herramienta sirva como puente entre talentos emergentes y programas de desarrollo, tanto en México como en la región centroamericana.
Con esta nueva faceta, Memo Ochoa aspira a dejar un legado que trascienda su trayectoria como portero, impulsando la inclusión y el desarrollo integral de la próxima generación de deportistas.